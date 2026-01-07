Administrația Trump vrea să schimbe radical dieta americanilor. „Declarăm război”

New York City, SUA - 3 august 2013: Oameni la coadă la un chioșc de hot dog din Manhattan. Imagine ilustrativă. FOTO: © Stefano Armaroli | Dreamstime.com

Administrația președintelui american Donald Trump a anunțat miercuri o nouă serie de recomandări nutriționale care îi sfătuiesc pe americani să consume mai multe proteine și mai puțin zahăr decât se recomanda anterior, consumatorii fiind, de asemenea, îndemnați să evite alimentele foarte procesate pentru a putea avea o dietă sănătoasă, informează Reuters.

Ghidul este cel mai recent produs al agendei „Make America Healthy Again” (MAHA – Să facem America din nou sănătoasă) a administrației Trump, numită astfel după mișcarea socială care îl susține pe secretarul sănătății, Robert F. Kennedy Jr.

El și alți oficiali, printre care secretarul agriculturii Brooke Rollins, au implementat obiectivele politicii MAHA, cum ar fi reducerea vaccinurilor pentru copii și restricționarea accesului la alimente nesănătoase pentru persoanele care primesc bonuri de masă.

Kennedy și Rollins s-au angajat să simplifice recomandările și să elimine ceea ce au descris ca fiind influența nejustificată a companiilor alimentare asupra recomandărilor lor.

Recomandările sunt publicate la fiecare cinci ani de Departamentul Sănătății și Serviciilor Sociale și de Departamentul Agriculturii.

Noile linii directoare pun în aplicare unele schimbări promise de Kennedy, cum ar fi descurajarea puternică a consumului de alimente foarte procesate și cu zahăr adăugat. Kennedy și susținătorii săi din MAHA au indicat consumul ridicat de zahăr și alimente procesate din dieta americanilor drept factorii care contribuie la creșterea ratei bolilor cronice.

„Astăzi, guvernul nostru declară război zahărului adăugat”, a declarat Kennedy, într-o conferință de presă la Casa Albă.

Recomandările privind prioritizarea fructelor, legumelor și cerealelor integrale și limitarea consumului de grăsimi saturate la 10% din caloriile zilnice rămân neschimbate.

Kennedy a afirmat că respectarea acestor recomandări ar reduce costurile asistenței medicale. Accesibilitatea asistenței medicale este o problemă-cheie pentru republicani în perspectiva alegerilor intermediare din 2026.

„Noile recomandări recunosc că alimentele integrale, bogate în nutrienți, sunt cea mai eficientă cale către o sănătate mai bună și costuri mai mici ale asistenței medicale”, a afirmat Kennedy.

Comisia MAHA a administrației, condusă de Kennedy, a scris într-un raport strategic din septembrie că USDA (Departamentul Agriculturii) și HHS (Departamentul Sănătății) intenționează să reformeze procesul de elaborare a viitoarelor ghiduri nutriționale, inclusiv structura și componența comitetului consultativ, care formulează recomandări cu privire la conținutul acestora.

Unele grupuri de advocacy au criticat comitetul consultativ pentru că este influențat în mod excesiv de industria alimentară. Comitetul care a oferit consultanță cu privire la liniile directoare alimentare din acest an a fost numit de administrația președintelui Joe Biden.

Mai multe proteine, mai puțin zahăr

Liniile directoare alimentare stau la baza programelor federale de nutriție pentru mesele școlare consumate de aproape 30 de milioane de copii și stau la baza recomandărilor medicale și a eforturilor naționale de prevenire a bolilor.

Această nouă versiune a ghidului alimentar recomandă adulților să consume între 1,2 și 1,6 grame de proteine pe kilogram de greutate corporală pe zi, față de consumul zilnic recomandat anterior, de 0,8 grame.

De asemenea, încurajează consumul de lactate cu conținut ridicat de grăsimi, o schimbare față de recomandările vechi de zeci de ani care îi îndemnau pe oameni să opteze pentru produse lactate cu conținut redus de grăsimi pentru a atenua riscurile la adresa sănătății ale dietelor bogate în grăsimi. Grupurile din industria lactatelor au susținut că fermierii sunt dezavantajați de politica care descurajează consumul de produse lactate cu conținut ridicat de grăsimi.

Ghidul omite recomandarea de lungă durată ca adulții să limiteze consumul de alcool la una sau două băuturi pe zi, oferind în schimb doar recomandarea ca adulții să „consume mai puțin alcool pentru o sănătate generală mai bună”.

Un oficial al Casei Albe a declarat că ghidul reflectă date științifice solide și va contribui la îmbunătățirea sănătății publice odată cu punerea lui în aplicare.

„Asociația Medicală Americană salută noile recomandări alimentare ale administrației pentru că pun sub lumina reflectoarelor alimentele foarte procesate, băuturile îndulcite cu zahăr și excesul de sodiu care alimentează bolile de inimă, diabetul, obezitatea și alte boli cronice”, a declarat Bobby Mukkamala, președintele grupului, într-un comunicat.

Asociația pentru Nutriție în Școli a transmis că mesele școlare includ deja fructe, legume și alte alimente sănătoase, în conformitate cu recomandările federale, și că au nevoie de mai multe fonduri și instruire pentru a extinde și mai mult mâncarea gătită.

Evitarea alimentelor foarte procesate

Noul ghid precizează că „nu se recomandă și nu se consideră că adaosul de zaharuri sau îndulcitori necalorici face parte dintr-o dietă sănătoasă sau nutritivă” și că, dacă sunt consumate, zaharurile adăugate nu trebuie să depășească 10 grame per masă.

Ghidurile anterioare permiteau adăugarea unei cantități mici de zaharuri în alimentele mai sănătoase pentru a ajuta la respectarea recomandărilor în privința dietei, fără a depăși 10% din caloriile zilnice.

Noile linii directoare precizează că ar trebui evitate alimentele foarte procesate și alimentele și băuturile cu arome artificiale, îndulcitori cu conținut caloric redus și coloranți. Unele companii din industria alimentară elimină deja ingredientele artificiale, în conformitate cu prioritățile administrației.

Producătorii de băuturi răcoritoare, precum Coca-Cola și PepsiCo, precum și Mondelez, care produce biscuiții Oreo, au fost supuși unei analize amănunțite din partea lui Kennedy. Producătorii alimentari majori cu sediul în Europa, Nestle și Danone, sunt, de asemenea, expuși schimbărilor impuse de Kennedy.

Asociația Americană a Băuturilor, care reprezintă producătorii de sucuri și alte băuturi, a transmis într-un comunicat că aproape 60% din băuturile vândute în SUA nu conțin zahăr și că descurajarea consumului de băuturi fără zahăr „nu poate fi pusă în practică” și „este intrinsec contradictorie”.

Ghidurile nu abordează alimentele ultraprocesate, a căror definiție este intens dezbătută de industria alimentară. HHS și USDA au anunțat că elaborează o definiție care să fie valabilă la nivel federal pentru alimentele ultraprocesate.

Oamenii de știință din întreaga lume au avertizat că alimentele ultraprocesate, care conțin adesea aditivi și ingrediente industriale, sunt asociate cu probleme de sănătate, precum diabetul de tip 2 și obezitatea.

