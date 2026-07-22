Admitere la liceu 2026. Top 10 specializări după ultima medie de admitere

Trei licee din București și unul din Constanța sunt în top 10 specializări după ultima medie de admitere la liceu din 2026. Rezultatele repartizării computerizate au fost publicate marți.

Top 10 specializări după ultima medie de admitere:

Colegiul Naţional „Sfântul Sava” – matematică informatică – 9,70

Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”- matematică informatică – 9,70

Colegiul Național „Spiru Haret” – matematică informatică – 9,67

Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” – științele naturii – 9,67

Colegiul Naţional „Sfântul Sava” – științele naturii – 9,62

Colegiul Național „Spiru Haret”- matematică informatică – 9,62

Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” – filologie – 9,60

Colegiul Național „Spiru Haret” – stiințele naturii – 9,57

Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”- științe sociale – 9,57

Colegiul Naţional ’Mircea Cel Bătrân’ Constanţa – științele naturii- 9,55

Elevii care au fost repartizați la liceu trebuie să confirme locul obținut prin depunerea dosarului de înscriere care se face în perioada 23 – 28 iulie 2026.

Calendarul următoarelor etape ale admiterii la liceu 2026

După repartizarea computerizată, calendarul oficial prevede următoarele etape:

22 iulie – repartizarea computerizată și afișarea rezultatelor;

– repartizarea computerizată și afișarea rezultatelor; 23–28 iulie – depunerea dosarelor de înscriere la licee;

– depunerea dosarelor de înscriere la licee; 28 iulie – liceele transmit situația locurilor rămase libere după încheierea înscrierilor;

– liceele transmit situația locurilor rămase libere după încheierea înscrierilor; 29–31 iulie – comisiile județene și cea a municipiului București soluționează situațiile speciale apărute după prima etapă de admitere.

Elevii care nu vor fi repartizați în prima etapă sau care, din diferite motive, nu își confirmă locul vor putea participa la etapa următoare a admiterii, organizată în luna august, pe locurile rămase disponibile.