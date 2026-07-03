Admitere liceu 2026. Erorile care pot schimba rezultatul. Cum funcționează repartizarea computerizată și ce trebuie să știe părinții și elevii

Rezultatele finale la Evaluarea Națională 2026 vor fi publicate miercuri, 8 iulie. Eevii de clasa a VIII-a completează apoi opțiunile în fișele de înscriere la liceu, pentru repartizarea computerizată, iar în 22 iulie află la ce liceu au fost admiși.

Primele rezultate la Evaluarea Națională 2026, înainte de soluționarea contestațiilor, au fost anunțate de Ministerul Educației în 30 iunie.

Calendar admitere la liceu 2026

8 iulie: Anunțarea rezultatelor la Evaluarea Națională 2026, după soluționarea contestațiilor.

9 iulie: Va fi publicată ierarhia la nivel județean și pentru București a absolvenților clasei a VIII-a, realizată în funcție de media de admitere. Aceasta reprezintă unul dintre cele mai importante repere pentru completarea opțiunilor din fișa de înscriere.

13-20 iulie: Absolvenții clasei a VIII-a, împreună cu părinții și diriginții, completează opțiunile din fișele de înscriere pentru admiterea la liceu. În același interval sunt introduse și verificate datele în aplicația informatică utilizată pentru repartizarea computerizată.

22 iulie: Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat, iar rezultatele vor fi afișate în aceeași zi.

23-28 iulie: Candidații declarați admiși trebuie să depună dosarele de înscriere la liceele la care au fost repartizați.

29 – 31 iulie: Comisiile județene și Comisia de admitere a municipiului București soluționează situațiile speciale apărute după repartizarea computerizată.

Cum funcționează repartizarea computerizată pentru admitere liceu 2026

Repartizarea computerizată se realizează la nivel național și ia în considerare:

Media de admitere

Opțiunile completate în fișa unică

Numărul de locuri disponibile la licee

Admitere liceu 2026. Ce trebuie să știe elevii și părinții despre completarea opțiunilor pentru liceu

Ministerul Educației a publicat, vineri, o listă cu recomandări înainte de completarea opțiunilor pentru admiterea la liceu: