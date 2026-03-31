Adrenalină la job, confort și relaxare acasă, în Greenfield. Diana B., pilot: „Aici timpul parcă se oprește. E locul unde îmi reîncarc bateriile”

Într-o profesie solicitantă, cu multă adrenalină și responsabilitate, întoarcerea acasă, la finalul zilei, ar trebui să aducă liniște și relaxare. Într-un astfel de ritm trăiește Diana B., pilot, în vârstă de 24 de ani. După zilele intense de la serviciu, locul în care își regăsește echilibrul este locuința ei din Greenfield, un cartier unde se poate bucura de apropierea de pădure, la fel ca în copilărie, și în care găsește tot ce are nevoie pentru a-și atinge obiectivele de pregătire fizică.

Pe lângă profesia de pilot, extrem de dinamică și care necesită multă concentrare, Diana se pregătește pentru prima ei competiție de fitness. De aceea, stilul ei de viață implică multă disciplină și consecvență atât din punctul de vedere al antrenamentelor, cât și în ceea ce privește alimentația.

„Mi se pare că intru în altă lume când ajung aici”

Programul Dianei începe dimineața devreme cu un antrenament cardio pe stomacul gol, pe care îi este foarte simplu să îl facă în cartier.

„De cele mai multe ori ies la o alergare ușoară sau la un mers mai alert, prin pădure ori pe străzile liniștite din apropiere. Mă bucur de pașii pe care îi fac, de aerul curat și de liniște – fără muzică, fără distrageri, doar eu și natura. Momentele acestea sunt doar ale mele. Îmi oferă claritate și echilibru înainte ca ziua să înceapă cu adevărat”, spune tânăra, care pleacă ulterior la serviciu, pregătită pentru o zi plină, într-un ritm alert.

Seara, revenirea acasă este momentul ei de deconectare totală.

„E locul unde îmi reîncarc bateriile. Mi se pare că intru în altă lume când ajung aici”, explică Diana, care locuiește singură în Greenfield, de peste un an.

„Pe toate le fac în cartier pe parcursul zilei”

Ea precizează că reușește în fiecare zi să bifeze toate obiectivele pe care și le stabilește pentru că are acces rapid la oricare dintre facilitățile din cartier. Pentru programul ei strict de antrenament, alege Wellness Club by Greenfield, unde „sala este foarte bine dotată, este curată și, cel mai important, nu este la fel de aglomerată ca un centru de fitness din oraș”.

„Mă pot antrena în ritmul meu. Și, totodată, nu mai trebuie să-mi fac griji pentru trafic, să-mi programez plecarea de acasă cu foarte mult timp înainte, nu se mai pune problema locului de parcare. Doar am ieșit din bloc, am făcut câțiva pași și am ajuns la sală”, spune tânăra.

Un alt avantaj major este faptul că reușește să rezolve orice problemă zilnică aproape de casă, ceea ce o ajută să câștige timp pentru ea.

„Găsesc aici orice am nevoie, de la cafenea, la medic de familie, la stomatolog, la servicii de înfrumusețare, la farmacie. Astfel, reușesc să mă concentrez pe ceea ce am eu de făcut, să nu pierd timpul, să simt că mai am viață și după muncă, adică perioada aceea nu este scurtată la maximum de nevoia de a face cumpărături, de a ajunge la o farmacie, de a merge la medic. Pe toate le fac în cartier pe parcursul zilei și atunci reușesc să-mi duc și antrenamentele la final, să mă organizez și cu mesele pentru zilele următoare. Niciodată nu rămân lucruri nefăcute, datorită acestor facilități”, declară Diana.

„Vin dintr-o casă de la baza pădurii și nu aș fi putut să îmi imaginez viața între betoane”

Dincolo de facilități, pentru Diana este foarte important că locuiește aproape de pădure, unde se plimbă frecvent, considerând că „este un lux să ai posibilitatea să te conectezi cu natura”.

„Este un lucru pe care nu aș putea să îl fac în zonele centrale ale Bucureștiului”, adaugă ea, subliniind că a copilărit la munte, într-o casă de lângă pădure.

Această zonă „îmi aduce foarte mult aminte de casă, pentru că eu vin de la Gura Humorului și mi se pare că copilăria mea de acolo este proiectată aici, în cartier. Acolo, am casa chiar la baza pădurii și nu aș fi putut să îmi imaginez aici viața între betoane sau construcții. Îmi place că aici totul e verde, aerul e curat și îmi aduce aminte de casă și de cei dragi”, explică Diana.

„Prefer ca, o dată la ceva timp, să merg în oraș și să mă întâlnesc cu prietenii, dar, în general, îmi place să-mi găsesc liniștea, pacea și să mă reconectez cu mine în zona aceasta mai verde”, mai spune ea, adăugând: „Mi-am dat seama că traficul și tot ce înseamnă aglomerație nu este pentru mine. Aici timpul parcă se oprește. Poți, pur și simplu, să te relaxezi privind pe geam la pădure. Lucrurile sunt mai așezate și mi se pare că mie mi se potrivește mai bine”.

„O comunitate frumoasă care e dispusă să te ajute”

Diana a decis să cumpere propria locuință în Greenfield după ce a locuit cu chirie în cartier și s-a simțit încă de la început în siguranță și sprijinită în comunitatea formată aici.

„Am avut o problemă cu centrala. Era foarte târziu, seara, și nu știam la cine să apelez. Am apelat la vecini și, în ciuda orei târzii, n-a ezitat nimeni să mă ajute, chiar dacă a durat destul de mult până s-a rezolvat. Toată lumea a fost bucuroasă să mă scoată din impasul respectiv. Atunci am simțit că nu sunt singură”, povestește tânăra.

A mai existat însă un moment care a făcut-o să-și dea seama că își dorește ca acest loc să devină „acasă” pentru ea.

„Mi-am dat seama că vreau să rămân aici vara trecută, când mă plimbam prin cartier și am văzut, în parc, o familie cu un copil mic și un cățel, care erau la picnic. Mi s-a părut că, efectiv, pentru ei timpul stă în loc, că nu există nimic în afara cartierului, că nu mai există trafic, nu mai există niciun fel de deranj, că sunt doar ei și natura și m-am gândit că așa mi-aș dori să fiu și eu într-o zi”, își amintește tânăra.

Parte dintr-o „comunitate frumoasă care e dispusă să te ajute, să te susțină, care nu te judecă”, Diana și-a format și niște ritualuri pentru zilele libere, când se poate plimba liniștită prin cartier.

„Îmi place foarte mult, ca o rutină dimineață când este mai cald, să ies cu pisica afară. Mă opresc prima dată la cafenea și după aceea ne plimbăm prin cartier. N-am mai văzut o persoană care să scoată pisica în lesă, sinceră să fiu, dar toată lumea iese cu animăluțe, aici este toată lumea acceptată”, subliniază ea.

La fel de mult îi place și să-și facă cumpărăturile de la magazinele din cartier. Se bucură să susțină afacerile mici, mai ales că acolo găsește produse care îi amintesc de Gura Humorului, cum sunt murăturile și zacusca.

„Pentru cei care își doresc un stil de viață mai sănătos, în acest cartier găsesc, cred eu, exact liniștea și echilibrul de care au nevoie. Dacă ești adeptul sportului, al ieșirilor în natură, nu văd un loc mai potrivit”, crede Diana.

Articol susținut de Greenfield