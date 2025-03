Adrian Cioroianu, trimis în judecată după ce a dezvăluit public că Emilia Șercan analizează doctoratul lui Mircea Geoană / Reacția jurnalistei

Adrian Cioroianu a fost trimis în judecată de către procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București, în dosarul în care a divulgat informații nedestinate publicității. Directorul Bibliotecii Naționale avea, din luna octombrie, calitatea de inculpat în acest dosar, după ce a făcut public pe Facebook faptul că jurnalista Emilia Șercan a cerut la instituția pe care o conduce doctoratul lui Mircea Geoană.

Dosarul penal de trimitere în judecată a fost înregistrat vinerea trecută, pe 3 martie, la Tribunalul București, potrivit informațiilor de pe Portalul Instanțelor de Judecată. Adrian Cioroianu va fi judecat pentru „divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice”. Biblioteca Națională a României apare în proces ca parte responsabilă civilmente, iar Emilia Șercan ca parte civilă.

Fostul ministru de Externe riscă închisoare de la 3 luni la 3 ani sau amendă, potrivit Legii 286/2009.

G4Media scrie că judecătorul de caz a stabilit deja să i se comunice lui Cioroianu copia certificată a rechizitoriului și faptul că are la dispoziție 20 de zile, de la data comunicării, să conteste eventuale nereguli procedurale care ar putea afecta legalitatea probelor existente la dosar.

Emilia Șercan: „Trimiterea în judecată în acest caz este una cât de poate de normală”

Într-o reacție pe Facebook, Emilia Șercan spune că nu a aflat de la Parchet de decizia de trimitere în judecată a directorului BNaR, „cum ar fi fost normal”, ci din presă.

„Decizia de trimitere în judecată este una normală, însă am aflat despre ea de la Sorin Semeniuc, de la G4Media, în loc să aflu de la parchet, cum ar fi fost normal. Inutil să mai spun că rechizitoriul nu mi-a fost comunicat până în prezent.

Tot de la Sorin am aflat că ieri a fost deja un termen de judecată în acest dosar, la care, evident, nu am participat, pentru că nu am știut. Trimiterea în judecată în acest caz este una cât de poate de normală. Însă normalitatea din partea justiției vine puțin cam greu și destul de târziu”, a scris Emilia Șercan, pe contul său de Facebook.

Cum a pornit conflictul dintre Adrian Cioroianu și Emilia Șercan

Emilia Șercan a depus în plângere împotriva lui Cioroianu, în luna februarie a anului trecut, acuzându-l că a divulgat subiectul de investigație la care jurnalista lucra. El a scris pe Facebook că Șercan a cerut teza lui Mircea Geoană, după ce jurnalista a reclamat că în sălile Bibliotecii Naționale cititorii sunt nevoiți să stea cu gecile pe ei.

„În zona spaţiilor libere pentru lectură, de la parter, acolo unde mai ales studenţii obişnuiesc să înveţe sau să lucreze pentru diverse proiecte erau 16,6 grade. Temperatura se vede pe termometrul pe care l-am luat cu mine de acasă special ca să văd câte grade sunt în cea mai importantă bibliotecă din ţara asta”, a scris pe Facebook, în februarie 2024, jurnalista.

Directorul BNaR a făcut publice aceste informații într-un comentariu la o postare a analistului militar Hari Bucur-Marcu despre conflictul dintre cei doi.

„Cât despre doamna pe care o amintiți, e suficient să vă spun că a cerut la sală dupa ce solicitase o lucrare a lui Mircea Geoană, care i s-a dat, desigur cu acordul meu și în normele legii, doar că dânsa nu știu ce o fi citit, dar e clar că a descoperit în geantă și un termometru adus de acasă (premeditare? Lua temperatura candidaturii lui M. Geoană?), prilej cu care face poze de victimă și explică dânsa de ce nu sunt studenți în bibliotecă – asta pe 27 febr a.c, adică în a doua zi după vacanța studenților, răstimp în care tinerii erau în facultăți, să-și afle orarul”, a reacționat atunci fostul ministru de Externe Adrian Cioroianu.