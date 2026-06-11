Adrian Papahagi nu mai vrea să facă parte din Guvernul Tomac. El explică de ce s-a răzgândit

Profesorul universitar Adrian Papahagi a anunțat pe Facebook că a acceptat inițial oferta fostului său coleg de partid, Eugen Tomac, de a deveni ministrul Culturii în guvernul format de acesta Acum, însă, el spune: „Nu sunt dispus să fiu parte într-un conflict politic și instituțional care mă depășește și pe care nu mi-l doresc”.

„La rugămintea premierul desemnat, Eugen Tomac, am acceptat în principiu să fac parte, ca ministru al culturii, dintr-un guvern tehnocrat, iar numele meu a circulat public. Nu am confirmat și nu am dezmințit public, nu am comentat nimic în aceste zile, din loialitate față de premierul desemnat, cu care am o lungă relație de colegialitate, și care a fost mereu onest cu mine (lucru rar în politică)”, a scris, joi, Adrian Papahagi pe Facebook.

Papahagi mai scrie și de ce acceptase în primă fază să facă parte din Guvernul Tomac: „Am acceptat un potențial rol într-un guvern tehnic, în înțelegerea că sprijinul parlamentar fusese negociat în luna de consultări dintre președinte și partide”.

„Lupta politică a partidelor și planurile lor electorale sunt legitime, dar nu doresc să fiu prins la mijloc”

Papahagi mai scrie că avea „o listă cu 10 puncte pe care i-am trimis-o domnului Tomac” cu măsuri pe care și le dorea la Cultură. A decis să refuze propunerea premierului desemnat.

„În actualul context politic, nu sunt dispus să fiu parte într-un conflict politic și instituțional care mă depășește și pe care nu mi-l doresc. Lupta politică a partidelor și planurile lor electorale sunt legitime, dar nu doresc să fiu prins la mijloc între o tabără pe care o simpatizez, dar care azi e divizată, și una pe care am combătut-o mereu”, a mai scris el.

Anunț cu repetiție

Cu o zi în urmă, Radu Burnete, consilier al președintelui și vehiculat drept unul dintre posibilii vicepremieri, a anunțat că nu va face parte din Guvernul Tomac.

„Rămân în această poziție (n.r. – de consilier al președintelui) câtă vreme mă voi bucura de încrederea sa și consider că-l pot sprijin”, a scris el în mesajul de pe Facebook, în care a negat că va face parte din Guvernul Tomac.