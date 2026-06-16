Adrian Veștea a anunțat când depune lista cu miniștrii săi și programul de guvernare. Singurul nume făcut public până acum

Premierul desemnat de Nicușor Dan a anunțat, marți seară, la România TV, că va depune lista cu propunerile sale pentru portofoliile la ministere în cursul zilei de miercuri. Pe listă se vor regăsi membri PNL și PSD, spune el, dar și nume pe care Eugen Tomac le-a dorit în Executivul său.

Invitat la România TV marți seară, Adrian Veștea a declarat că miercuri va depune programul de guvernare și „ne dorim ca și lista, absolut tot, ne vom mobiliza tocmai pentru a da dovadă de eficiență și pentru a nu mai pierde timp”.

„Decizia pe care am luat-o este de a forma un guvern politic, exact cum am spus: un guvern din care să facă parte Partidul Național Liberal, Partidul Social Democrat și reprezentanți din zona tehnocrată, din zona tehnică. Unii dintre ei poate s-au regăsit și pe lista lui Eugen Tomac”, a declarat Veștea.

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Premierul desemnat a declarat că lista nu va cuprinde propuneri din partidul UDMR, „fiindcă ținem cont de rezoluția care a fost dată în cadrul ședinței care a avut loc astăzi și în urma ieșirilor publice pe care le-au avut”.

Singurul nume de pe listă făcut public

Adrian Veștea a refuzat să spună ce nume va propune pentru portofoliile de la ministere, însă a declarat că și-ar dori ca Alexandru Nazare să rămână premier la Finanțe și în Cabinetul său.

„Cred că nu ar fi corect pentru unii să-i anunț și pe alții să nu-i anunț. Cred că este foarte de interes, dar cred că este bine să rămân în zona de… până în momentul în care nu clarificăm și nu stabilim exact toate ministerele, fiindcă totuși vom avea… vom mai seta niște lucruri și cred că este bine”, a mai spus Veştea.