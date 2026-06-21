Anunț legat de guvernul său făcut de Veștea în timpul Congresului PNL

Premierul desemnat Adrian Veștea anunță duminică, pe pagina sa de Facebook, că avut o întâlnire cu Florin Zaharia, propunerea sa pentru funcţia de ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

Anunțul de pe Facebook al premierului desemnat a fost făcut cu câteva minute înainte de începerea Congresului PNL de la Romexpo, în care liberalii aleg noua conducerea a partidului. Ilie Bolojan e singurul candidat, după ce Veștea a renunțat la ideea unei candidaturi. De altfel, premierul desemnat nici nu e prezent la Congres.

„Cea mai presantă temă pentru România este încheierea cât mai bine posibil a implementării PNRR. Am pierdut o lună şi jumătate în care Guvernul nu a avut drept de iniţiativă legislativă şi mai multe jaloane şi ţinte negociate cu Comisia Europeană nu au putut fi duse la îndeplinire din acest motiv”, a scris Adrian Veştea, într-un lung mesaj pe Facebook.

Premierul desemnat a mai spus că instalarea cât mai rapidă a unui Guvern va conduce la o absorbţie mai mare a fondurilor europene.

„Incertitudinea politică actuală reprezintă un risc major pentru România. Proiectele aflate în derulare sunt construite pe finanțare din Mecanismul de Redresare și Reziliență, iar România a prognozat venituri din fonduri europene în oglindă cu cheltuielile efectuate pentru aceste investiții. Dacă nu reușim să atragem la timp sumele disponibile, lipsa acestor venituri europene se transformă într-o presiune suplimentară asupra bugetului de stat și complică gestionarea deficitului bugetar”, a mai spus Veștea.

El a adăugat că a discutat aceste aspecte cu Florin Zaharia, „viitorul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene”.

Zaharia este, din iulie 2025, secretar de stat la Ministerul Finanțelor.

„Vorbim de un profesionist foarte apreciat, cu experiență solidă în relația cu instituțiile europene și în gestionarea fondurilor europene”, a spus Veștea.

În continuare, acesta îl prezintă pe Florin Zaharia.

„Florin Zaharia a fost unul dintre principalii oameni de legătură ai României cu Comisia Europeană în ceea ce privește aspecte cheie ale PNRR și a coordonat, din poziții tehnice și administrative, dosare esențiale pentru atragerea banilor europeni. În ultimul an, în calitate de secretar de stat în Ministerul Finanțelor, a gestionat domenii cheie precum fondurile europene, bugetele publice de investiții și relația cu autoritățile publice locale. Anterior, a condus Direcția Generală Programare și Coordonare Sistem din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și a lucrat ca expert în atragerea baniilor europeni în domeniul infrastructurii de transport”, a mai spus Veștea.