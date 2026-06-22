Discursul lui Adrian Veștea, în fața Parlamentului, la votul de învestitură

Premierul desemnat Adrian Veștea s-a adresat luni seara Parlamentului înaintea votului de învestitură și a făcut apel la parlamentari să îi acorde votul de încredere.

Urmăriți votul din Parlament privind învestirea Guvernului Veștea, LIVETEXT pe HotNews.

„Mă aflu astăzi în fața dumneavoastră pentru a vă cere votul de încredere. O fac cu respect pentru această instituție și o convingere simplă. Dincolo de tot ce ne separă politic, avem un scop comun, dorința sinceră de a face bine țării noastre. Trecem printr-o perioadă complexă, provocări economice serioase, tensiuni sociale acumulate de ani de zile, un context internațional mai instabil și mai riscant decât am cunoscut multă vreme”, a spus Veștea.

Premierul desemnat a susținut că principala problemă a României este „o criză de încredere” între cetățeni și stat.

„Dincolo de toate acestea, cred că adevărata noastră problemă e alta, o criză de încredere, de încredere între cetățean și stat, convingerea tot mai răspândită că regulile nu sunt aceleași pentru toți și poate cel mai dureros sentiment, sentimentul multor oameni că viitorul lor nu mai poate fi construit aici, acasă”, a continuat Adrian Veștea.

„Dacă îmi veți acorda votul, obiectivul meu principal, ca prim-ministru, va fi să contribui, împreună cu președintele țării și cu dumneavoastră, la reunirea societății noastre în jurul unui proiect comun de dezvoltare. Avem nevoie de mai puțină dezbinare și de mai multă construcție, de mai puține promisiuni și de mai multe rezultate”, a adăugat premierul desemnat.

„Distinși parlamentari, avem nevoie urgentă de stabilitate și de un Guvern cu puteri depline, reforme care trebuie continuate, investiții care nu mai suportă întârziere, fonduri europene care trebuie atrase, nu pierdute prin birocrație”, a mai spus Veștea.