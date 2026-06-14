Cine este Adrian Veștea, noua propunere a lui Nicușor Dan pentru funcția de premier

Președintele Nicușor Dan a anunțat duminică dimineață că l-a desemnat pe liberalul Adrian Veștea pentru formarea unui nou Guvern, după ce europarlamentarul Eugen Tomac și-a depus mandatul.

Adrian Veștea are 52 de ani și face parte din conducerea PNL, fiind prim-vicepreședinte al partidului condus de premierul demis Ilie Bolojan.

El a fost ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în Guvernul Ciolacu.

La ora actuală este președintele Consiliului Judeţean Braşov, instituție pe care a mai condus- în trecut, fiind acum la al treilea mandat.

A fost primar al oraşului Râşnov în perioada 2004-2016.

A urmat cursurile Universității „George Barițiu” din Brașov și a obținut licența Contabilitate și informatică de gestiune la Academia de Studii Economice București, potrivit CV-ului său.



Are un master în Managementul administrației publice în procesul integrării europene obținut la Universitatea Lucia Blaga din Sibiu. De asemenea, este certificat ca expert contabil