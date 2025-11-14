BREAKING Fostă consilieră a lui Băsescu și unul dintre puținii parlamentari care au demisionat vreodată, propusă șefă la TVR

PNL a votat într-o ședință care a avut loc vineri pentru susținerea Adrianei Săftoiu la conducerea TVR. Numirea revine liberalilor conform unei decizii în coaliție. Marți va avea loc și votul oficial în Parlament. PSD urmează să dea noul șef al Autorității Electorale Permanente, iar USR pe cel al Radioului.

Susținerea nu echivalează cu numirea. Legal, CA propune un nume, care intră în Comisia de Cultură și Mass Media, care la rândul ei înaintează propunerea plenului Parlamentului. Acesta decide prin vot.

Adriana Săftoiu a fost jurnalistă, apoi a fost purtătoare de cuvânt a fostului președinte Traian Băsescu, în primul său mandat la Cotroceni. Timp de 8 ani a fost și deputată.

În aceeași ședință, PNL a votat și susținerea profesorului Radu Carp pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație (CA) din TVR. Radu Carp este profesor la Facultatea de Științe Politice a Universității din București. Este director al Departamentului Politici Publice, Relaţii internaţionale, Studii de securitate (din 2020).

Episodul demisiei Adrianei Săftoiu

În 2012, aleasă pe listele PNL, Adriana Săftoiu a demisionat din Parlament: „Renunț la mandat și refuz să îi mai amăgesc și să îi mai păcălesc pe oameni”, a spus ea.

Săftoiu a motivat prin faptul că acțiunile sale ca deputat sunt fără efect. „Am încercat sa reglementez legea manualelor școlare, de un an și jumătate zace uitată prin vreun sertar. Din păcate, nu mă aflam în banca cea buna, în banca Puterii”.

„Mentalitatea aceasta medievală blochează Parlamentul, nu pot să cred că tot ceea ce face Puterea e valabil și tot ceea ce face Opoziție este greșit”, a mai spus Săftoiu.

Adriana Săftoiu a fost jurnalistă la la Rompres și Mediafax în perioada 1993-1998. Din 1998 până în 2000 a fost purtătoare de cuvânt a Guvernului. A fost timp de un an, din 2000 până în 2001 și director de cabinet la Ministerul Transporturilor. În perioada 2001-2004 a fost directoarea de presă a Partidului Democrat (PD). Din 2004 până în 2007 a fost purtătoarea de cuvânt a președintelui Traian Băsescu. În perioada 2012-2016 a fost trainer pe comunicare politică și instituțională, se mai arată în CV-ul său

Actualul șef al TVR este Dan Turturică, care a fost susținut și el la rândul său de PNL în 2021 pentru obținerea funcției. Pe masa PNL s-a aflat și numele lui Turturică în ședința de vineri, adică existau șanse ca acesta să fie votat pentru un nou mandat, conform surselor HotNews. Însă, în final, conducerea PNL a decis să fie susținută pentru această funcție Adriana Săftoiu.