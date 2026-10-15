„Aduceți o sticlă”: Ce li se cere proprietarilor de câini să facă pentru protejarea copacilor, într-unul din cele mai populare cartiere din Viena

Un grup comunitar din Capitala Austriei a emis recomandări conform cărora amoniacul din urina animalelor trebuie diluat cu apă pentru a împiedica corodarea scoarței copacilor.

Un cartier din Viena a introdus o serie de recomandări privind plimbarea câinilor, printre care se află utilizarea apei de la robinet, îmbuteliată, pentru a clăti urina și a proteja copacii vulnerabili.

Neubau, un cartier tot mai căutat, dens populat și presărat cu cafenele și galerii, a lansat săptămâna aceasta campania „Schönes Gassi” („plimbare plăcută cu câinele”), scrie joi The Guardian.

Proiectul abordează impactul celor 600 de câini din zonă asupra spațiilor verzi, inclusiv asupra celor aproximativ 250 de copaci plantați în ultimul deceniu, pentru a contribui la atenuarea efectelor crizei climatice.

Campania „Sticla care însoțește punga”

Folosind sloganul „Das Flascherl zum Sackerl” („Sticla care însoțește punga”), liniile directoare ale recomandărilor precizează că urina animalelor corodează scoarța copacilor, slăbind stratul protector al acesteia și permițând, potențial, pătrunderea agenților patogeni corozivi și a ciupercilor în trunchi.

„Deși marcarea teritoriului este o formă de comunicare pentru câini, aceasta provoacă stres copacilor urbani”, a transmis Grätzllabor, un grup comunitar care își ia numele din argoul vienez pentru „cartier” sau „vecinătate”. „Acest lucru duce la putrezirea (copacilor) și, în cel mai rău caz, la compromiterea stabilității”, au arătat reprezentanții grupului.

Grupul a precizat că această campanie a fost lansată în colaborare cu „cetățeni îngrijorați” din capitala Austriei. De asemenea, le cere proprietarilor să aibă la ei pungi de plastic pentru a curăța după animalele lor de companie.

Proprietarii animalelor pot ridica de la primărie o sticlă de apă gratuită de 270 ml pentru a clăti zonele folosite de câinii lor. Programul voluntar ar putea fi extins și în alte cartiere.

Urina proaspătă de câine este foarte solubilă în apă, iar diluarea reduce semnificativ concentrația de amoniac și a altor substanțe nocive care se infiltrează în sol, atenuând totodată și mirosul.

Grätzllabor a precizat că strategia de clătire nu trebuie interpretată ca o „autorizație” pentru câini de a-și marca teritoriul pe copaci sau în spațiile verzi, ci mai degrabă ca o măsură pe care proprietarii o pot lua pentru a reduce daunele cauzate de animalele lor de companie.

Campania „Schönes Gassi”, spune Conny Sporrer, care dresează câini, ar putea contribui la prevenirea unor măsuri mai drastice menite să atenueze problemele legate de deșeurile legate de animale.

„În Viena, nu avem nevoie de un oraș plin de interdicții privind câinii, nici de un oraș în care câinilor li se permite pur și simplu să urineze oriunde doresc”, a declarat ea reporterilor, precizând că majoritatea animalelor de companie pot fi învățate unde să-și facă nevoile. „Ceea ce avem nevoie este grijă, educație și suficiente facilități adecvate pentru câini.”

Programe similare au fost introduse în Japonia, Italia, Elveția și Spania, aceasta din urmă având cea mai mare pondere de gospodării care dețin câini din UE, de 70%. Austria are un nivel relativ scăzut de proprietari de câini, de doar 17% din gospodării.

Berlinul, unde există peste 100.000 de câini ca animale de companie, în urma unei creșteri semnificative a numărului de proprietari în timpul pandemiei, a început, de asemenea, să rezolve problema prin oprirea plantării de salcâmi negri în anumite zone, deoarece acești copaci sunt deosebit de sensibili la urină.

Un câine din rasa Husky siberian, alături de stăpânul său pe trotuarul Palatului Schönbrunn din Viena, Austria. FOTO: © Watcharee Suphakitudomkarn | Dreamstime.com