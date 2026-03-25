ONU proclamă comerțul cu sclavi africani drept „cea mai gravă crimă împotriva umanității” / SUA și alte două țări au votat „împotrivă”. România s-a abținut

Adunarea Generală a ONU a proclamat miercuri, printr-o rezoluție, comerțul cu sclavi africani drept „cea mai gravă crimă împotriva umanității”, în urma unei lupte duse de Ghana, care speră să deschidă astfel calea pentru scuze și justiție, relatează AFP, conform Agerpres.

Rezoluția a fost adoptată, în aplauze, cu 123 de voturi pentru, 3 împotrivă (SUA, Israel, Argentina) și 52 de abțineri (printre care Marea Britanie și statele Uniunii Europene, inclusiv România).

Textul declară „comerțul cu africani reduși la sclavie și sclavia pe bază rasială a africanilor” drept „cele mai grave crime împotriva umanității”, condamnând-o ca „injustiția cea mai inumană și mai persistentă împotriva umanității”.

The U.N. General Assembly has adopted a draft resolution that unequivocally condemns the trafficking of enslaved Africans and the transatlantic slave trade as the most inhumane and enduring injustice against humanity.



„Pentru a justifica ceea ce nu poate fi justificat, partizanii și beneficiarii sclaviei au construit o ideologie rasistă, transformând prejudecăți în pseudo-știință”, a insistat secretarul general al ONU, Antonio Guterres, arătând că „rănile” provocate de „această ordine mondială perversă” sunt încă „profunde”.

El a pledat pentru „a fi arătată cu degetul minciuna supremației albe” și pentru „a lucra pentru adevăr, justiție și reparație”.

Rezoluția cheamă statele să se angajeze într-un proces de justiție pentru a îndrepta greșelile trecutului, mai ales prin scuze oficiale, despăgubiri pentru urmașii victimelor, politici de luptă contra rasismului și restituirea bunurilor culturale și spirituale jefuite.

„Responsabilii comerțului transatlantic cu sclavi sunt cunoscuți – europenii, Statele Unite, ne așteptăm ca ei să adreseze toate scuzele oficiale Africii”, și nu „scuze molatice așa cum au făcut în trecut”, a declarat marți pentru AFP ministrul de externe ghanez, Samuel Okudzeto Ablakwa, acuzându-i pe unii dintre ei că „refuză să își recunoască crimele”.

Statele Unite și-au justificat votul din Adunarea Generală împotriva unui text „foarte problematic” prin faptul că SUA „nu recunosc dreptul legal la reparații pentru greșeli istorice care nu erau ilegale în virtutea dreptului internațional în epoca în care au avut loc”, a explicat reprezentantul lor, Dan Negrea, acuzând de asemenea textul că pune crimele „în competiție”.

Aceleași argumente au fost folosite și de țările UE și de Marea Britanie, care au subliniat monstruozitatea sclaviei, dar s-au abținut de la vot.

„Ceea ce spunem noi este că, atunci când ne uităm la atrocitățile care au avut loc în istoria omenirii, nicio alta nu a fost atât de sistematică, atât de îndelungată, timp de peste 300 de ani, cu consecințe persistente”, a replicat ministrul de externe ghanez. „Nu facem un clasament al durerii. Nu spunem că suferința noastră are mai multă valoare decât a voastră”, a dat el asigurări.