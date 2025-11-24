Aeroport european închis din nou din cauza baloanelor suspecte

În luna octombrie, același aeroport s-a închis temporar din cauza baloanelor meteorologice care zburau în apropierea lui. Țara europeană a acuzat atunci Belarusul de un „atac hibrid”.

Aeroportul din Vilnius, Lituania, și-a întrerupt temporar activitatea, duminică, din cauza unor baloane care se îndreptau spre spaţiul său aerian, potrivit Reuters, citată de News.ro.

„Atenţie: operaţiunile aeroportului din Vilnius au fost întrerupte”, a anunţat operatorul duminică, pe site-ul său web, adăugând că aeroportul urma să fie redeschis la ora 1:30 a.m. ora locală (23:30 GMT).

Unele zboruri de pe aeroportul lituanian au fost redirecţionate către alte oraşe.

Aviaţia europeană a fost afectată în mod repetat de haos în ultimele luni din cauza apariţiei şi incursiunilor dronelor, inclusiv la aeroporturile din Copenhaga şi Bruxelles, iar închiderea aeroportului din Vilnius a fost a noua închidere a capitalei lituaniene de după începutul lunii octombrie.

Lituania a susținut atunci că perturbările sunt cauzate de baloane meteorologice care transportă ţigări de contrabandă din Belarusul vecin şi l-a acuzat pe preşedintele Belarusului, Alexander Lukaşenko, că permite această practică, numind-o o formă de „atac hibrid”.

Ca răspuns la incidentele cu baloane, Lituania a închis ambele puncte de trecere a frontierei cu Belarus în luna octombrie, dar le-a redeschis săptămâna trecută, întrucât întreruperile traficului aerian păreau să fi încetat.

Preşedintele Belarusului a calificat închiderea frontierei drept o „înşelătorie nebunească”, acuzând Occidentul că duce un război hibrid împotriva Belarusului şi Rusiei, inaugurând o nouă eră de divizare cu sârmă ghimpată.

Lituania, un susținător puternic al Ucrainei, are o frontieră de 679 km cu Belarusul. Capitala Vilnius se află la aproximativ 30 km de frontieră.