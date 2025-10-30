Baloanele venite dinspre Belarus au închis din nou principalul aeroport din Lituania

Aeroportul din Vilnius, capitala Lituaniei, s-a închis temporar joi din cauza baloanelor meteorologice care zburau în apropierea lui, au anunțat reprezentanții aeroportului, într-o postare pe Facebook, acesta fiind al șaselea incident de acest fel din luna octombrie, scrie Reuters.

Lituania afirmă că baloanele cu heliu sunt trimise de traficanți care transportă țigări de contrabandă, dar îl acuză și pe președintele Belarusului, Alexandr Lukașenko, un aliat apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, că nu oprește această practică.

„Conform informațiilor preliminare, decizia de a restricționa spațiul aerian a fost luată din cauza unui balon (sau a unor baloane) care zburau în direcția aeroportului din Vilnius”, a transmis joi aeroportul.

Traficul pe aeroportul din capitală a fost suspendat până la ora 21:10 GMT, au precizat reprezentanții celui mai mare și mai aglomerat aeroport din Vilnius.

Țara baltică a închis deja punctele de trecere a frontierei dintre Lituania și Belarus pentru majoritatea călătorilor până la sfârșitul lunii noiembrie, ca răspuns la perturbările din spațiul aerian, și a anunțat că intenționează să doboare baloanele.

Lukașenko a afirmat marți că închiderea frontierei lituaniene este o „înșelătorie nebunească” și a acuzat Occidentul că duce „un război hibrid” împotriva Belarusului și Rusiei, război care marchează începutul unei noi ere de „divizare cu sârmă ghimpată”.

Lituania, țară membră a NATO, a declarat în august o zonă de interdicție aeriană de 90 km paralelă cu granița cu Belarus, ca răspuns la intrarea dronelor din această țară, afirmând că acest lucru va permite forțelor sale armate să reacționeze la violarea spațiul aerian.

Lituania, un susținător puternic al Ucrainei, are o frontieră de 679 km cu Belarusul. Capitala Vilnius se află la aproximativ 30 km de frontieră.