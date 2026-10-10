Aeroportul din capitala Arabiei Saudite, atacat de milițiile Houthi. Zeci de persoane au fost rănite

Activitatea aeroportului din Riyadh a fost suspendată după un atac pus pe seama milițiilor pro-iraniene Houthi, atac care s-a soldat cu zeci de răniți, dintre care unii sunt în stare gravă, informează AFP, citând surse diplomatice și medicale.

Medicii au fost chemați de urgență de acasă pentru a îngriji răniții, iar ambasadele occidentale au recomandat personalului lor să evite aeroportul timp de o săptămânî, potrivit unui diplomat occidental.

Autoritatea saudită din domeniul aviației civile a precizat că „există un număr de răniți” în urma unui, o sursă diplomatică indicând că autorii atacului sunt Houthi. Milițiile yemenite au revendicat deja atacuri asupra aeroportului care au avut loc miercuri și joi și s-au soldat cu moartea a trei saudiți, printre care și un pilot.

Amploarea și frecvența atacurilor împotriva Riyadh-ului din aceste zile sunt fără precedent din 2014 încoace când a început războiul civil din Yemen în care se confruntă Houthi cu guvernul yemenit, acesta din urmă fiind susținut de o coaliție militară condusă de Arabia Saudită.

Potrivit unei surse diplomatice, aeroportul ar fi fost lovit de o rachetă, în jurul orei locale 15.00. Mai multe ambulanțe au ajuns la aeroport. „Ni s-a spus că ne confruntăm cu ‘o situație gravă de urgență’. Răniții au fost transferați la mai multe spitale din capitală”, a indicat o sursă medicală din Riyadh, adăugând că unii dintre răniți sunt în stare critică. O altă sursă medicală a precizat că cinci dintre răniț sunt la terapie intensivă.

Doi medici au declarat că printre răniți se află mai mulți pelerini care așteptau să urce la bordul unui avion care avea ca destinație Jeddah, aproape de Mecca.

Deocamdată, Houthi nu au revendicat atacul asupra aeroportului.

Arabia Saudită, cel mai mare exportator mondial de țiței, admite relativ rar lovirea unor ținte civile de către rebelii yemeniți.