Aeroportul din Dubai, avariat de riposta Iranului. Patru oameni răniți, călători evacuați și clădire plină de fum – VIDEO

Patru persoane au fost rănite după producerea unui „incident” la Aeroportul Internațional Dubai, au anunțat sâmbătă noapte autoritățile din Emirat, în timp ce Iranul continua să lanseze lovituri asupra bazelor americane din regiunea Golfului Persic.

Autoritățile locale au confirmat că un „incident” a avut loc la aeroport sâmbătă seară, în timpul atacurilor iraniene, menționând că patru angajați ai aeroportului au fost răniți și primesc îngrijiri medicale.

Compania „Aeroporturi Dubai confirmă că un terminal de la Aeroportul Internațional Dubai (DXB) a suferit pagube minore în urma unui incident, care a fost rapid gestionat”, a transmis biroul de presă într-un scurt comunicat postat pe X, fără a oferi alte detalii, citează agenția Reuters.

Videos circulating on social media show the impact of an Iranian airstrike on Dubai International Airport, with visible damage to parts of the facility. pic.twitter.com/19peivAWri — Iran International English (@IranIntl_En) February 28, 2026

Pe rețelele sociale au circulat în ultima oră imagini video cu scene de haos și panică într-unul dintre terminalele aeroportului, care era vizibil avariat, plin de praf și fum. Potrivit localnicilor, a fost o lovitură cu dronă iranienă. Însă aceste informații nu au putut fi imediat verificate.

Postul TV Al Jazeera a relatat că aeroportul a fost avariat în urma unui atac iranian. Nu este clar ce țintă dorea să lovească regimul de la Teheran.

Totodată, Al Jazeera a publicat imagini din aeroport, despre care spune că au fost confirmate. Se vede mult fum în clădirea aeroportului, bucăți din tavan căzute și oameni își acoperă gura din cauza fumului.

Dubai airport has reportedly been hit in the latest Iranian attack against the UAE pic.twitter.com/EmAwNxGKEw — Michael A. Horowitz (@michaelh992) February 28, 2026

Alte imagini de pe rețelele de socializare arată cum aeroportul este evacuat.

Evacuations are underway at Dubai International Airport in the UAE following reports of an impact from an Iranian missile or drone. pic.twitter.com/u40XD4am0i — Shah Faisal AfRidi (@Sfaisalafridi) February 28, 2026

Aeroportul Internațional din Dubai este cel mai aglomert aeroport din lume, fiind un hub foarte important pentru legături către alte destinații – inclusiv către Asia sau Africa. În 2025, 95,2 milioane de pasageri au tranzitat aeroportul.