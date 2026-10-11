Aeroportul din Riad, atacat din nou. A fost vizat un terminal de pasageri

Coaliţia militară condusă de saudiţi care susţine guvernul recunoscut la nivel internaţional al Yemenului a anunţat duminica acesta că a avut loc un nou atac, al patrulea de săptămâna aceasta, asupra aeroportului din Riad, care a fost vizat şi sâmbătă de un atac soldat cu cel puţin 12 morţi, informează AFP, preluată de Agerpres.

Purtătorul de cuvânt al coaliţiei, generalul Turki Al-Malki, a declarat într-un comunicat de presă că a avut loc „un atac cu un proiectil neidentificat împotriva terminalului de pasageri numărul 4 de la Aeroportul Internaţional Regele Khalid”, care a provocat un incendiu.

„Apărarea antiaeriană a interceptat şi distrus o rachetă de croazieră în vecinătatea Aeroportului Internaţional Regele Khalid”, a mai declarat purtătorul de cuvânt într-un al alt comunicat de presă publicat pe reţeaua de socializare X.

Houthi au reușit să depășească apărarea antiaeriană saudită

Al treilea atac din această săptămână asupra aeroportului internațional din Riad, care a avut loc sâmbătă, s-a soldat cu cel puțin 12 morți și peste 300 de răniți, au declarat autoritățile saudite, pe fondul intensificării campaniei lansate în această vară de gruparea Houthi, susținută de Iran.

Atacul de sâmbătă, cel mai sângeros din regat din ultimii peste zece ani, a avut loc fără avertisment, fără ca sistemul de alertă al Arabiei Saudite să fi emis vreo alarmă.

Cele două atacuri anterioare din această săptămână asupra Aeroportului Internațional Regele Khalid s-au soldat cu patru morți și au provocat pagube importante unui avion comercial saudit parcat pe pistă.

Atacurile mortale au scos la iveală vulnerabilitățile capacităților de apărare ale regatului, în contextul în care acesta desfășoară o campanie aeriană împotriva houthi pentru a sprijini războiul terestru purtat de guvernul yemenit împotriva grupării susținute de Iran.

Arabia Saudită pregătește riposta

Coaliția militară condusă de Arabia Saudită a transmis că va riposta la atac.

Arabia Saudită și guvernul yemenit au afirmat că au efectuat sute de lovituri asupra unor ținte din teritoriile controlate de houthi. Houthi au declarat că acestea au ucis civili, inclusiv femei și copii.

Toate zborurile au fost redirecționate sâmbătă din Riad, iar operațiunile de la aeroportul care deservește un oraș cu aproximativ 8 milioane de locuitori au fost suspendate temporar, a declarat autoritatea saudită pentru aviație civilă.

Șeful biroului de presă al grupării Houthi a declarat într-o postare pe X, după atac, că gruparea „a închis aeroportul internațional din Riad”.

Houthi au afirmat că avioanele de linie ar trebui să evite spațiul aerian saudit, declarându-l zonă de operațiuni militare după ce guvernul yemenit, susținut de Arabia Saudită, a lansat luni o ofensivă împotriva grupării.