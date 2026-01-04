Aeroporturile din Grecia au suspendat toate zborurile din cauza unei defecțiuni tehnice a cărei cauză este neelucidată încă

Aeroporturile din întreaga Grecie au suspendat duminică sosirile și plecările, în urma unor probleme care afectau frecvențele radio, au anunțat televiziunea publică greacă și autoritatea aeronautică a țării, citate de Reuters.

Autoritățile au precizat că investighează cauza problemelor tehnice. Autoritatea greacă a aviației civile a transmis că unele survoluri care folosesc Regiunea de Informații de Zbor (FIR) Atena erau operate în continuare, însă că au fost impuse restricții asupra operațiunilor aeroportuare din motive de siguranță.

Aplicațiile de monitorizare a zborurilor arătau că spațiul aerian al Greciei era în mare parte gol. Transmițând dintr-un terminal de plecări al aeroportului Eleftherios Venizelos din Atena, aglomerat cu călători, radiodifuzorul public ERT a relatat că sosirile și plecările de pe aeroporturi au fost suspendate dimineața la 9:00, ora locală.

Postul public a mai spus că zborurile erau deviate către țările vecine. În Israel, un purtător de cuvânt al Autorității Aeroporturilor a declarat că spațiul aerian grec fusese închis până la ora 16:00, ora locală, sfătuindu-i pe călători să se aștepte la întârzieri la sosiri și plecări.

Καθηλωμένες όλες πτήσεις από πρόβλημα συχνοτήτων στο FIR Αθηνών – Η ανακοίνωση της ΥΠΑ, ποια η κατάσταση τώρα https://t.co/2LMLe2j9ew — ERTNEWS (@ertnewsofficial) January 4, 2026

Grecia încă încearcă să elucideze cauza problemelor care a dus la suspendarea zborurilor

Ziarul elen Kathimerini subliniază că defecțiunea tehnică afectează toate zborurile către și dinspre Grecia, deși aeronavele aflate deja în aer continuă să opereze în mod normal.

„În consecință, prima măsură este suspendarea tuturor decolărilor de pe aeroporturile din Grecia. În același timp, sunt în desfășurare eforturi pentru gestionarea aeronavelor aflate deja în aer, astfel încât acestea să poată ateriza în siguranță”, a declarat Panagiotis Psaros, președintele Asociației Controlorilor de Trafic Aerian, pentru Kathimerini.

În acest stadiu, Autoritatea Elenă de Aviație Civilă (HCAA), în coordonare cu agențiile externe relevante, investighează incidentul.

Rapoartele preliminare indică o defecțiune la nivelul unui circuit, însă cauza sau originea exactă nu au fost încă determinate. Nu există nicio indicație privind momentul în care operațiunile normale vor fi reluate.

Ca măsură de precauție, sectorul afectat a fost închis temporar. A fost emisă o directivă care permite continuarea doar a survolurilor – aeronave care traversează spațiul aerian al Greciei fără a ateriza – în timp ce autoritățile lucrează la restabilirea serviciului normal.

FOTO articol: Mihai Neacsu / Dreamstime.com.