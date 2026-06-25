Aeroporturile dintr-o mare capitală europeană amenință în plin sezon estival că vor suspenda noul sistem UE de control al pașapoartelor

Aeroporturile din Roma vor trebui să suspende noul sistem digital al Uniunii Europene pentru controlul la frontieră destinat cetățenilor din afara UE, pentru a evita un „dezastru” în lunile de vară, când turismul atinge nivelul maxim, potrivit șefului companiei care administrează aeroporturile, citat de The Guardian.

Marco Troncone a declarat că singurul mod de a evita de haosul în transporturile aeriene pe timpul verii, pe fondul avertismentelor lansate de alți responsabili ai aeroporturilor europene, este ca pasagerii să fie lăsați să evite sistemul biometric de intrare-ieșire (EES).

Cetățenii din afara UE, inclusiv britanicii și americanii, trebuie să își înregistreze amprentele și imaginea facială la prima intrare în Uniunea Europeană, în cadrul unei noi scheme concepute pentru controlul frontierelor blocului comunitar.

Sistemul a fost introdus pentru prima dată în octombrie anul trecut și a fost implementat complet în aprilie, după mai multe amânări. EES a fost afectat de probleme tehnice care au dus la formarea unor cozi lungi pentru pasageri chiar înainte de perioada de vârf a călătoriilor de vară, unele persoane pierzându-și zborurile.

„Suntem foarte îngrijorați în privința verii”, a declarat pentru Financial Times Troncone, directorul general al Aeroporti di Roma, compania care operează aeroportul Fiumicino și aeroportul mai mic Ciampino.

Sistemul EES de pe aeroporturile europene „nu funcționează”

Rugat să explice cât de îngrijorat este pe o scară de la unu la zece, Troncone a spus „opt sau nouă”. El a adăugat: „Procesul se dovedește incompatibil cu volumele maxime de trafic cu care ne vom confrunta. Așadar, singura soluție este să deschidem supapa. Nu există nicio posibilitate să realizăm 100% din înregistrările necesare.

The Guardian notează că vizitatorii britanici s-au confruntat cu întârzieri foarte mari în unele țări și amintește că poliția franceză a suspendat temporar verificările suplimentare în portul Dover în luna mai. Grecia a renunțat la promisiunea anterioară de a-i scuti pe călătorii din Marea Britanie de controalele biometrice până în septembrie.

Pasagerii care au trecut deja prin sistemul EES – și care, teoretic, ar trebui să poată evita cozile – sunt adesea obligați să efectueze din nou verificările din cauza problemelor tehnice.

Stefan Schulte, președintele ACI Europe, organizația europeană care reprezintă aeroporturile, a declarat marți pentru BBC că decizia de suspendare a sistemului aparține fiecărui guvern din UE, nu aeroporturilor. El a spus că politicienii ar trebui să „înceteze să pretindă că EES funcționează perfect. Nu funcționează”.

UE spune că sistemul le dă țărilor membre libertatea să decidă „flexibil”

La începutul lunii mai, Comisia Europeană s-a referit la „flexibilitatea integrată” a sistemului, care ar permite suspendarea anumitor funcții.

Asociația Internațională a Transportului Aerian (IATA), organizație reprezentativă a industriei aeriene, a avertizat că timpii de așteptare la cozi ar putea ajunge la șase ore în unele aeroporturi pe timpul verii și că perioade de așteptare de până la trei ore și jumătate au fost deja înregistrate în intervalele de trafic maxim.

„După două luni de funcționare, sistemul generează cozi lungi, zboruri pierdute și o îngrijorare tot mai mare în întreaga industrie a călătoriilor”, a transmis IATA săptămâna trecută.

Uku Särekanno, director executiv adjunct al agenției europene pentru frontiere Frontex, a declarat la un eveniment al industriei organizat luna aceasta la Londra că este posibil ca situația să nu se „stabilizeze” înainte de 2028.