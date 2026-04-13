Primele zile cu noul sistem EES: haos în aeroporturi, întârzieri de până la trei ore și pasageri care nu au mai ajuns la avion

Implementarea completă a noului sistem electronic de intrare-ieșire al Uniunii Europene (Entry/Exit System – EES), intrat în vigoare vineri, 10 aprilie, a provocat perturbări majore în mai multe aeroporturi europene, în plin sezon al vacanțelor de Paște, potrivit BBC și The Independent.

Peste 100 de persoane au pierdut duminică zborul spre Manchester de pe aeroportul Linate din Milano, după ce au rămas blocate în cozi la controlul pașapoartelor, pe care compania aeriană le-a descris drept „inacceptabile”. În unele cazuri, la momentul în care poarta de îmbarcare ar fi trebuit să se închidă, nu se prezentase niciun pasager, iar abia după 90 de minute au ajuns 12 persoane.

Unii călători au relatat că li s-a făcut rău și au leșinat în timp ce încercau să treacă de verificările biometrice și de recunoaștere facială introduse odată cu noul sistem.

Întârzieri semnificative și cozi dezorganizate au fost semnalate și pe aeroporturi importante, inclusiv la München și Pisa. Pasagerii au spus că nu era clar dacă trebuie să se așeze la rând la kiosk-urile EES sau la ghișeele clasice de control de frontieră.

În unele cazuri, timpii mari de așteptare au determinat personalul să renunțe la verificările biometrice, revenind la ștampilarea manuală a pașapoartelor. Alți pasageri au reclamat o aplicare neuniformă a regulilor: unii au fost nevoiți să își lase amprentele și să fie scanați facial de mai multe ori, în timp ce alții au trecut rapid sau nu li s-a cerut deloc să utilizeze biometria.

Mai mulți călători au indicat lipsa de personal și defecțiunile tehnice drept principalele cauze ale problemelor.

Timpi de așteptare de până la trei ore

Aeroporturile și companiile aeriene din Europa au declarat că activitatea lor a fost afectată semnificativ, iar pasagerii s-au confruntat cu întârzieri mari, în unele cazuri ratând zboruri, după ce sistemul digital de control la frontieră a devenit complet operațional.

Potrivit ACI Europe, organizația care reprezintă aeroporturile, și A4E, care reprezintă companiile aeriene europene, primele raportări indică timpi de așteptare de două până la trei ore la controlul de frontieră, în perioadele de vârf.

EU's Entry/Exit System (EES) is now fully in force, and third-party nationals entering the Schengen area must register using these automated machines that collect biometrics.



The entry and exit should subsequently be a smoother process.



Cum funcționează noul sistem

Platforma EES a devenit operațională integral la nivelul Uniunii Europene începând de vineri, 10 aprilie, a anunțat Poliția de Frontieră. Sistemul elimină ștampilarea manuală a documentelor de călătorie și introduce înregistrarea biometrică a cetățenilor din afara UE — inclusiv britanicii — care intră în spațiul Schengen, prin scanări faciale și amprente.

Verificări suplimentare sunt efectuate și la ieșirea din spațiul Schengen, fără a fi afectate drepturile de circulație existente.

Până săptămâna trecută, autoritățile de frontieră puteau suspenda complet aplicarea sistemului EES dacă timpii de așteptare deveneau prea mari. În prezent, este permisă doar o suspendare parțială.

ACI Europe și A4E avertizează că este nevoie de mai multă flexibilitate în aplicarea sistemului înainte de lunile de vară, când traficul aerian atinge niveluri maxime.

Sistemul automatizat de intrare-ieșire Entry/Exit System (EES), Spania, aeroportul din Mallorca. Foto: Manfred Segerer / imago stock&people / Profimedia

