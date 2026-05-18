„Afacerea de aur” a frontierelor: Cum a devenit imigrația o industrie de miliarde de dolari

Avion militar american în cursul unui zbor de deportare al imigranților ilegali. Foto: Handout / AFP / Profimedia

De la drone și câini roboți la software de supraveghere și deportări cu avioane, guvernele și corporațiile construiesc o economie a represiunii, scrie Naftemporiki, citând The Economist.

Și nu este vorba de un platou de filmare- aceasta e imaginea reală care s-a văzut la Expoziția anuală de Securitate a Frontierelor, care a avut loc în Arizona: un târg comercial gigantic dedicat noii industrii a supravegherii frontierelor și controlului imigrației.

Iar mesajul a fost clar: migrația nu mai este doar o problemă politică sau umanitară. Este, de asemenea, o piață uriașă.

„Afacerea” care înflorește

Guvernele din SUA și Europa își măresc masiv cheltuielile pentru controlul la frontieră, monitorizarea migranților, detenție și deportări.

Această schimbare este alimentată atât de ascensiunea partidelor populiste de dreapta, cât și de teama ca guvernele tradiționale să fie acuzate de „inacțiune” în ceea ce privește imigrația.

În SUA, Congresul a aprobat deja aproximativ 170 de miliarde de dolari suplimentari pentru aplicarea legilor în domeniul imigrației până în 2029.

În același timp, Uniunea Europeană își mărește și ea semnificativ cheltuielile în materie de control a imigrației.

Rezultatul este crearea unui nou ecosistem economic care conectează agențiile guvernamentale, industriile de apărare, companiile de tehnologie, startup-urile, închisorile private și companiile aeriene.

De la război la granițe

O mare parte din tehnologia utilizată acum la frontiere provine direct din industria militară. Sistemele dezvoltate inițial pentru războaie și operațiuni militare sunt acum transferate către supravegherea fluxurilor migratorii.

Anduril Industries, o companie de drone evaluată la 61 de miliarde de dolari, a obținut un contract de 363 de milioane de dolari cu Patrula de Frontieră a SUA pentru sisteme de supraveghere autonomă.

Competitor Shield AI colaborează cu Garda de Coastă a SUA și autoritățile europene pentru a desfășura drone la frontiere.

În același timp, Palantir Technologies, compania de analiză a datelor cu legături strânse cu Pentagonul, furnizează software ICE-ului american, agenția care identifică și arestează imigranții ilegali din SUA.

Astfel, un sistem care anterior se baza în principal pe polițiști de frontieră, mașini de patrulare și prezență fizică se transformă treptat într-o vastă rețea digitală de supraveghere în timp real.

Silicon Valley descoperă imigrația

Impresionant este că acum intră și startup-urile din Silicon Valley.

Autoritățile americane și europene au simplificat procesele de achiziții și de programe pilot, astfel încât noile tehnologii să poată fi testate și instalate mai rapid.

Acest lucru a creat o nouă piață pentru startup-urile care văd imigrația ca următoarea mare zonă de creștere.

Logica este simplă: inteligența artificială, dronele, camerele termice și sistemele autonome reduc costurile, limitează riscurile pentru personal și permit statelor să monitorizeze zone vaste cu mai puțini oameni.

În practică, însă, aceasta înseamnă ceva mai profund: granițele devin din ce în ce mai mult un domeniu de supraveghere tehnologică permanentă.

Închisori private și deportări aeriene

„Explozia” nu se limitează la tehnologie. Piața detenției și deportării imigranților cunoaște, de asemenea, o creștere uriașă.

ICE și-a mărit deja capacitatea de detenție la aproximativ 70.000 de paturi, de la aproximativ 40.000 înainte de revenirea la putere a lui Donald Trump, cu obiectivul de a ajunge la 100.000.

Acest lucru a dus la creșterea vertiginosă a profiturilor unor companii precum CoreCivic și GEO Group, care operează centre de detenție private.

Profiturile CoreCivic au crescut cu 50% în primul trimestru al anului 2026, în timp ce cele ale GEO Group s-au dublat.

Prin urmare, deportările se transformă și ele într-o activitate profitabilă.

Martie a fost o lună record pentru ICE, cu aproape 1.800 de zboruri de deportare.

Companii aeriene precum Global Crossing Airlines, cunoscută sub numele de GlobalX, beneficiază deja semnificativ de această piață, vânzările lor crescând cu 15% față de anul precedent.

Politica aduce bani

Este puțin probabil ca această industrie să se micșoreze în curând. Politicile stricte de imigrare s-au dovedit a fi populare din punct de vedere politic în multe societăți occidentale, în timp ce imaginea de „relaxare” față de imigrația ilegală costă adesea voturi electorale.

Aceasta înseamnă că guvernelor le va fi greu să reducă cheltuielile aferente. Și pe măsură ce presiunea politică crește, la fel va crește și piața din jurul supravegherii, detenției și deportărilor.

Noua economie a fricii

În spatele tuturor acestora, prinde contur ceva mai mare decât o simplă piață de securitate.

Așa cum sugerează The Economist, se creează o nouă economie a fricii și a supravegherii constante, în care migrația este tratată nu doar ca o problemă socială sau umanitară, ci și ca un domeniu de investiții, dezvoltare tehnologică și profitabilitate a afacerilor.

Și poate acesta este cel mai revelator element al epocii: în timp ce politicienii promit „granițe sigure”, o întreagă industrie se construiește în jurul lor – cu drone, algoritmi, închisori private și miliarde de dolari în contracte guvernamentale.