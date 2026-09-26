Afaceri excelente în energie: un deputat PSD a obținut aproape 3 milioane de lei din vânzarea unor firme proaspăt înființate

Mihai Weber, președintele Comisiei de Apărare din Camera Deputaților, a vândut în ultimii ani trei firme. Societățile comerciale reprezintă, de fapt, terenuri pentru care au fost aprobate avize tehnice de racordare (ATR) pentru un viitor parc fotovoltaic, conform unor documente oficiale consultate de HotNews, documente care conțin și valoarea tranzacțiilor.

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Deputatul PSD Mihai Weber a reușit să vândă trei firme, care i-au adus mai bine de jumătate de milion de euro încasări, legale și impozitate.

Dintre aceste companii, firma pentru care Mihai Weber a încasat cea mai mare sumă a fost 13-BEX 95 SRL, din județul Gorj. Suma obținută pentru 13-BEX 95 SRL a fost de aproape 1.5 milioane de lei.

Mihai Weber. Foto: Inquam Photos / George Călin

13-BEX 95 SRL: a primit aviz de racordare și a vândut firma

Conform listei publicate de Guvern, în luna aprilie, firma 13-BEX 95 SRL a lui Weber a cerut avizul tehnic de racordare pentru un proiect de 2.4 MW.

După ce a obținut acordul tehnic de racordare (ATR), firma lui Weber nu a derulat proiectul, ci l-a vândut către Kahraman Energy, care are și alte proiecte în domeniul energiei în județul Gorj. Firma care operează în prezent proiectul este Lina Energy.

Memorandumul pentru vânzarea firmei a fost întocmit, potrivit termene.ro, pe 26 iulie 2024. Numele firmei a fost schimbat din 13 BEX SRL în februarie 2025.

Terenul pe care ar urma să se construiască parcul fotovoltaic este în Telești, unde Weber deține și firma.

Pro Inovation SRL: A obținut pe firmă de cinci ori cât a dat pe teren

A doua firmă vândută de Mihai Weber (PSD) este Pro Inovation SRL. În acest caz, puterea care ar urma să fie instalată este de 2.6 MW. Și această firmă apare pe lista celor 1.400 de proiecte din România pentru care s-au cerut aviz tehnic de racordare. Firma a fost înființată în august 2024.

Terenul agricol necesar proiectului energetic a fost vândut firmei chiar de Mihai Weber, pentru care a încasat aproape 30.000 de euro. Terenul fusese cumpărat de familia Weber în 2025 și era de 3.5 hectare.

Pro Inovation SRL nu a avut angajați sau profit în 2024, potrivit termene.ro.

După obținerea avizului tehnic de racordare, Mihai Weber a obținut pe firma sa de peste cinci ori prețul plătit pentru teren. Noul proprietar este, conform termene.ro, Guler Mesut, cetățean de origine turcă.

Inovation System SRL: vândută rapid după înființare

Cea de-a treia firmă vândută de președintele Comisiei de Apărare este Inovation System SRL, tot din județul Gorj. Firma a fost înființată pe 5 august 2025 și vândută rapid de Mihai Weber. Ea a avut zero angajați și un profit de până în 300 de lei.

Pentru această firmă, Weber a primit aproape 100.000 de euro, potrivit informațiilor obținute de HotNews.ro.

Președintele Comisiei de Apărare a fost acționar și în firma 2M Storage, tot în domeniul energiei, din care a ieșit în octombrie 2025.

Mihai Weber: Nu doresc să dau vreo declarație pe acest subiect

Președintele Comisiei de Apărare din Camera Deputaților, Mihai Weber, a refuzat să facă vreo declarație pe acest subiect.

Însoțit de deputatul PSD de Gorj Claudiu Manta, cei doi s-au urcat, miercuri, în noul Mercedes GLE 53 al lui Weber și au plecat de la Parlament fără să răspundă la întrebări.

Weber și-a cumpărat noul Mercedes pe persoană fizică, după ce Antifrauda a decis anul trecut, după o investigație Snoop.ro, că deputatul nu a folosit autoturismul „în interesul firmei, ci în scop personal”.

Deputatul PSD a restituit mașina firmei de leasing, după care a achiziționat una identică, de altă culoare, pe persoană fizică.

Ilie Bolojan a atacat afacerile speculative din domeniul energiei

Afacerile de acest tip sunt legale. Premierul Bolojan le-a definit însă drept „afaceri speculative”, care deformează piața și cresc prețul final la consumator.

„Din păcate, în ultimii ani accesul la rețele a fost blocat și scumpit prin emiterea unui număr prea mare de autorizații tehnice de racordare (ATR), ce depășec cu mult necesitățile economiei noastre. Astfel, s-au emis ATR-uri de peste 80.000 MW, față de circa 9.000 MW necesari, la care se adaugă încă 30.000 MW aflați în procesare”, a scris Bolojan într-o postare pe Facebook pe 24 aprilie 2026.

HotNews a dezvăluit în 2024 că una dintre cele mai cunoscute afaceri speculative în domeniul energiei a fost a lui Mihai Cristian Ciolacu, nepotul fostului premier Marcel Ciolacu.

Nepotul lui Ciolacu a vândut una dintre cele două firme de energie eoliană, care aveau cifră de afaceri zero în 2022 și 2023, după ce a obținut pentru ele fonduri PNRR de peste 22 de milioane de euro. Cumpărătorul este firma unui mare om de afaceri ceh.



