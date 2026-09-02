Afaceristul care a ajuns în biroul lui Bolojan face noi declarații. „Lucrurile sunt simple”

Omul de afaceri Fănel Bogos susține că la întâlnirea pe care a avut-o cu premierul Ilie Bolojan „nu s-a dat nimic”. El a fost miercuri la DNA Iași.

Fănel Bogos este acuzat de procurorii anticorupție că a apelat „cercuri relaționale de influență” pentru a schimba pe directorul DSVSA Vaslui, Mihai Ponea.

Doi lideri PNL, Mihai Barbu, fostul trezorier al partidului, și Cristina Trăilă, secretarul general adjunct al Guvernului, sunt anchetați de DNA în acest caz pentru folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii de foloase necuvenite, respectiv complicitate la această infracțiune.



La intrarea în sediul DNA, omul de afaceri vasluian susținut că este „periculos de sincer” și că nu are nimic de ascuns.

„Exact cum s-a întâmplat cu Moș Ion Roată care s-a dus la Alexandru Ioan Cuza, așa am fost și eu după drepturile mele. Nu am fost după altceva. Am avut o discuție principială foarte scurtă în care probabil dumnealui, necunoscându-mă și fiind insistent, m-a primit printre timp și probabil nici nu a avut când să se documenteze despre ce s-a întâmplat în cazul meu. Lucrurile sunt plecate de aici de jos”, a declarat Bogos la intrarea în sediul DNA Iași.

Omul de afaceri susține că DNA „a fost dus pe drumuri greșite”, de către directorul DSVSA Vaslui și că „lucrurile sunt foarte simple: nu s-a dat nimic”.

„Eu nu-l apăr pe Bolojan”

Bogos a negat că a făcut denunțuri în timpul arestului preventiv pentru a obține o măsură preventivă mai ușoară, respectiv controlul judiciar.

„Toți mă întreabă de ce-l apăr pe Bolojan. Eu nu-l apăr pe Bolojan, spun adevărul. Problemele pe care le au toți românii cu taxele impuse de domnul Bolojan le am și eu. Dar asta nu înseamnă că trebuie să spun că domnul Bolojan, principial, nu a fost corect cu mine. Nu s-a discutat despre niciun bănuț”, a mai declarat Fănel Bogos.

Omul de afaceri a susținut că în spatele dosarului său se află directorul DSVSA Vaslui, Mihai Ponea, pe care îl acuză că și-a obținut protecția la DNA, formulând denunțul.

El spune că de-a lungul anilor solicita întâlniri la autoritățile centrale sau locale pentru a le prezenta problemele cu care se confruntă în afaceri. Bogos a precizat că vrea să se întâlnească cu Marcel Ciolacu, șeful CJ Buzău. Cei doi au avut un schimb de replici într-o emisiune Realitatea Plus, Bogos a spus că s-a întâlnit cu Ciolacu când era premier, însă acesta a negat.

Procurorii DNA Iași au schimbat încadrarea juridică în cazul omului de afaceri Fănel Bogos și au disjuns dosarul, a anunțat miercuri avocatul acestuia, Bogdan Gheorghiță, fără a face alte precizări. „Urmărirea penală este nepublică, nu putem face alte precizări”, a declarat avocatul la ieșirea din parchet.

Acuzațiile DNA

Fănel Bogos este acuzat de DNA că a apelat la rețele de influență care „au ajuns până la nivelul factorilor decizionali din administrația centrală”, încercând să obțină schimbarea conducerii DSVSA Vaslui cu persoane „care să promoveze în mod ilegal interesele financiare”.

A ajuns inclusiv la premierul Ilie Bolojan după ce șeful PNL Vaslui, Mihai Barbu i-a obținut o audiență. Barbu este cercetat și el în dosar, fiind pus sub control judiciar.

În 6 noiembrie, afaceristul vasluian a fost arestat. Trei luni mai târziu, DNA a cerut înlocuirea măsurii cu controlul judiciar.

Procurorii spun că Fănel Bogos a fost ajutat în demersul său de foști generali și ofițeri din serviciile secrete. Fostul procuror militar DNA Vasile Doană și doi rezerviști din SRI sunt vizați și ei de procurorii DNA în dosarul lui Fănel Bogos.

Alți trei inculpați din dosar sunt: Laura Iusein, o femeie de afaceri din Brăila, un apropiat al acesteia- Cristea Rareș- și Mihail Aniței, care pretindea a fi „om din servicii” au primit peste 500.000 de euro pe care le-a plătit Fănel Bogos, prin intermediul unor contracte de consultanță, acuză DNA, pentru ca aceștia să intervină pe lângă persoane din conducerea ANSVSA în vederea favorizării societății lui Bogos.

Mihail Aniței se prezenta ca făcând parte dintr-o structură secretă a Ministerului de Justiție, potrivit interceptărilor din dosar. Acesta îl asigura pe Bogos că are influență asupra unor înalți funcționari ai statului și asupra unor lideri politici și că va determina conducerea ANSVSA să îl schimbe din funcție pe directorul DSVSA Vaslui.

HotNews a solicitat DNA informații privind noua încadrare juridică a faptelor în cazul lui Bogos. Instituția încă nu a răspuns.

La momentul arestării preventive, DNA a anunțat că împotriva lui Bogos se fac cercetări pentru instigare la șantaj și cumpărare de influență.