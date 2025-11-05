BREAKING. Numele premierului Ilie Bolojan, în dosarul afaceristului Fănel Bogos, cercetat acum de DNA. Guvernul confirmă că Bolojan s-a văzut cu Bogos, dar susține că discuția „nu a avut niciun fel de urmări”

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a confirmat, într-o reacție pentru HotNews, că premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit în 23 septembrie cu afaceristul Fănel Bogos, cercetat acum de DNA. Reacția vine după ce Mediafax a scris că Bogos a apelat la „rețele de influență” pentru a schimba conducerea DSVSA Vaslui cu persoane care să promoveze „interesele financiare” ale firmei sale.

Potrivit Mediafax, care citează ancheta, Bogos ar fi plătit 1,5 milioane de euro celui care i-a intermediat întâlnirea cu Ilie Bolojan, dar fără rezultat.

Întâlnirea dintre premierul Ilie Bolojan și Fănel Bogos a avut loc la sediul PNL, în urma unei audiențe cerute de liderul PNL Vaslui, Mihai Barbu, conform purtătoarei de cuvânt a Guvernului.

„Conform registrului de intrări, pe 23 septembrie, dl. Barbu, președinte PNL Vaslui, a fost în audiență la primul-ministru, audiență pe care o solicitase pe chestiuni politice. Dl. Barbu a venit însoțit de dl. Fănel Bogos”, a transmis Ioana Dogioiu într-o reacție pentru HotNews.

„O discuție de aproximativ 15 minute”

Discuția dintre cei trei „a durat aproximativ 15 minute”: „Nu a avut niciun fel de urmări în privința situației dlui. Bogos, asupra căreia prim-ministrul nu a făcut niciun fel de aprecieri”.

Mediafax scrie că Fănel Bogos „ar fi remis suma de 1,5 milioane de euro celui care i-a intermediat întâlnirea lui Ilie Bolojan”. Cum comentează Guvernul?

„Premierul subliniază că nu are cunoștință dacă cineva a pretins/primit vreun folos de orice fel pentru promisiunea unei audiențe la domnia sa”, a transmis Ioana Dogioiu.

„Totodată, premierul Bolojan atrage atenția că încercarea de a obține sau intermedia audiențe la orice demnitar prin asemenea metode atrage răspunderea celor care o fac, conform prevederilor legale și trebuie sancționată ca atare”, a mai declarat purtătoarea de cuvânt a Guvernului.

Ce a scris Mediafax

În interceptările și declarațiile redate de procurori, Bogos afirmă că urma să aibă, prin intermediul lui Mihai Barbu – lider PNL Vaslui și președinte al Autorității pentru Reformă Feroviară, o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan, pentru a-i prezenta situația, scrie MEDIAFAX.

„Marți m-a chemat Bolojan la el, din partea unui domn Barbu… Ne-ntâlnim sigur”, ar fi spus Bogos, potrivit redărilor din dosar.

Procurorii notează însă că nu există elemente care să indice o implicare directă a premierului în faptele cercetate, discuțiile fiind relatate doar de către Bogos în convorbirile interceptate.

Dosarul în care este implicat omul de afaceri Fănel Bogos

Procurorii DNA – Serviciul Teritorial Iași au făcut, miercuri, 23 de percheziții în șapte județe și municipiul București, într-un dosar ce vizează infracțiuni de corupție și asimilate infracțiunilor de corupție, se arată într-un comunicat transmis de DNA. Cel vizat de anchetă este omul de afaceri vasluian Fănel Bogos, proprietarul companiei Vanbet, cel care luna trecută a fost reținut de polițiștii din Vaslui sub acuzația că a ucis cu intenție un cal.

Trafic de influență, șantaj, dare de mită și folosirea influenţei ori autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, sunt infracțiunile vizate în dosarul instrumentat de DNA.

În urma perchezițiilor, la audieri urmează a fi conduse mai multe persoane, unele dintre ele fiind membre ale unui partid politic, a anunțat DNA.

De profesie medic veterinar, Fănel Bogos este acuzat că ar fi încercat să-l schimbe din funcție pe şeful Direcției Sanitar Veterinare Vaslui pentru o amendă primită de compania sa, spun surse judiciare. Compania lui Bogos a fost sancționată anul trecut pentru că a pus în vânzare pe supermarketuri pui infectați cu Salmonella.

Fănel Bogos ar fi plănuit îndepărtarea de la conducerea DSV Vaslui, Mihai Ponea, cu sprijinul unor foști generali și ofițeri din serviciile secrete.

Mihai Barbu, vizat de DNA, intermediarul întâlnirii cu Bolojan

Printre cei vizați de ancheta DNA se află și președintele PNL Vaslui, Mihai Barbu. Acesta este suspectat că a făcut presiuni pentru schimbarea din funcție a directorului DSVSA Vaslui, spun surse judiciare.

Barbu a preluat conducerea PNL Vaslui, anul trecut, după ce fostul președinte Nelu Tătaru, pus sub acuzare de DNA pentru fapte de corupție, a fost suspendat din partid. Mihai Barbu este în prezent președinte cu rang de secretar de stat în cadrul Autorității de Reformă Feroviară.