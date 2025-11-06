ULTIMA ORĂ Omul de afaceri Fănel Bogos, arestat preventiv, în dosarul în care DNA îl anchetează și pe liberalul Mihai Barbu

Tribunalul Vaslui a decis în urmă cu puțin timp aresatarea preventivă a omului de afaceri Fănel Bogos, care e acuzat de procurorii anticorupție de șantaj și cumpărare de influență.

Mediafax a scris miercuri, citând stenograme din dosar, că Bogos a apelat la „rețele de influență” pentru a schimba conducerea DSVSA Vaslui ajungând și la premierul Ilie Bolojan. Guvernul a confirmat că premierul s-a întâlnit cu Bogos, care a însoțit un lider PNL la întrevedere, dar discuția „nu a avut niciun fel de urmări”.

Versiunea guvernului e confirmată de o stenogramă din dosar, în care un apropiat râde de Bogos că a discutat cu Bolojan, care a zis că „nu se bagă”.

În cazul celorlalți trei inculpați, judecătorul de drepturi și libertăți a respins, joi seară, propunea de arestare și a dispus măsura plasării sub control judiciar.

Omul de afaceri Fănel Bogos, din Vaslui, administratorul unei societăți din domeniul creșterii păsărilor, a fost reținut anterior în cursul zilei de joi de către procurorii DNA, fiind acuzat de instigare la șantaj în formă continuată și cumpărare de influență în formă continuată.

În același dosar, alte trei persoane fuseseră reținute pentru trafic de influență, dare de mită și șantaj și două persoane au fost plasate sub control judiciar pentru comiterea infracțiunilor de trafic de influență și șantaj, respectiv complicitate la trafic de influență.

Întâlnirea lui Bogos cu premierul Bolojan

Bogos este acuzat de DNA că a apelat la rețele de influență care „au ajuns până la nivelul factorilor decizionali din administrația centrală”, încercând să obțină schimbarea conducerii DSVSA Vaslui cu persoane „care să promoveze în mod ilegal interesele financiare”.

Potrivit procurorilor, Fănel Bogos a fost ajutat în demersul său de foști generali și ofițeri din serviciile secrete.

Generalul SIE în rezervă Nicolae Iana (trecut în rezervă în 2003), fostul procuror militar DNA Vasile Doană și doi rezerviști din SRI sunt vizați și ei de procurorii DNA în dosarul lui Fănel Bogos, a scris G4Media, citând surse judiciare.

Potrivit Mediafax, și numele premierului Bolojan apare în stenograme, Bogos ajungând la o întâlnire cu premierul. Mediafax scrie, citând afirmațiile din stenograme, că afaceristul a plătit 1,5 milioane de euro celui care i-a intermediat o audiență la premierul Ilie Bolojan.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a confirmat, într-o reacție pentru HotNews, că premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit în 23 septembrie cu afaceristul Fănel Bogos și cu președintele PNL Vaslui, Mihai Barbu.

Discuția dintre cei trei „a durat aproximativ 15 minute” și „nu a avut niciun fel de urmări în privința situației dlui. Bogos, asupra căreia prim-ministrul nu a făcut niciun fel de aprecieri”, a spus Dogioiu.

Cât despre banii pe care Bogos i-ar fi plătit, Guvernul a spus, din partea prim-ministrului Bolojan: „Totodată, premierul Bolojan atrage atenția că încercarea de a obține sau intermedia audiențe la orice demnitar prin asemenea metode atrage răspunderea celor care o fac, conform prevederilor legale și trebuie sancționată ca atare”.

În interceptările și declarațiile redate de procurori, Bogos afirmă că urma să aibă, prin intermediul lui Mihai Barbu, lider PNL Vaslui și președinte al Autorității pentru Reformă Feroviară, o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan, pentru a-i prezenta situația.

Reacția lui Bolojan

Joi seară, prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, la Digi24, că întâlnirea cu omul de afaceri vasluian Fănel Bogos a durat în jur de „15 minute” și a fost una în care „nu s-a întâmplat absolut nimic”.

„Domnul Barbu (…) a venit la mine cu acest domn, al cărui nume la data respectivă, vă dați seama, nu îmi spunea nimic. În afară de discuțiile de natură generală, să spunem, dânsul și-a prezentat compania, ce face și problemele pe care le are din partea autorităților statului, necerându-mi nimic, subliniez, pe tema asta”, a continuat Ilie Bolojan, referindu-se la discuția cu Fănel Bogos.

Bolojan a susținut că întrevederea cu Fănel Bogos „a fost o întâlnire, probabil, de în jur de 15 minute”, în care „nu s-a întâmplat absolut nimic”: „Ne-am dat mâna și am plecat mai departe”.

Întrebat ce i-a spus omul de afaceri, premierul a afirmat: „Nu mai rețin, vă dați seama, exact, dar îmi spunea că nu este tratat corespunzător de către autoritățile publice din zona respectivă”.

Premierul a menționat că în discuția cu omul de afaceri vasluian a remarcat că, deși acesta venise „să discute aspecte politice”, el „a prezentat și aspecte care nu sunt strict de zona politică”.

„Când de 20 de ani ești pe funcții publice, îți vin mii de oameni în birou, cu care ai întâlniri, atât la primărie, la consiliul județean. Și acum la Guvern am întâlniri și oricine îmi solicită o întâlnire, dacă văd că este o problemă serioasă, cel puțin din declarațiile lui, caut să îi ascult pe oameni, să văd dacă sunt probleme care pot fi rezolvate. Aici nu s-a întâmplat absolut nimic, în afară de a face această prezentare. Eu am avut așa, un ușor, și acum îmi aduc aminte, trac, pentru că venind să discute aspecte politice a prezentat și aspecte care nu sunt strict de zona politică”, a mai spus Bolojan.

Acuzațiile procurorilor

„Inculpatul B.F. administrează în fapt, prin intermediul unei societăți comerciale, mai multe ferme avicole pe raza județului Vaslui, unde s-ar fi înregistrat încălcări sistematice ale normelor sanitar-veterinare, ceea ce ar fi favorizat manifestarea unor agenți patogeni și boli în rândul efectivelor de păsări. În acest context, în luna septembrie 2024, la nivelul unei ferme ar fi fost confirmat un focar de salmoneloză, pentru care inculpatul B.F. ar fi întocmit și depus la DSVSA Vaslui un dosar de despăgubire pentru compensarea pierderilor cauzate de contaminarea păsărilor fără culpa societății, estimând că i se cuvine o sumă de aproximativ 13 milioane de lei. În contextul neregulilor identificate în fermă, DSVSA Vaslui ar fi dispus monitorizarea strictă a activităților de neutralizare a exemplarelor afectate (aproximativ 230.000 de păsări) și ar fi refuzat să aprobe dosarul de despăgubire. Astfel, fiindu-i afectate interesele financiare, inculpatul B.F. ar fi întreprins, cu sprijinul mai multor persoane și cercuri relaționale de influență, demersuri pentru a-l schimba din funcție pe directorul executiv al DSVSA Vaslui”, au transmis procurorii DNA, într-un comunicat de presă.

Conform DNA, în perioada martie – august 2025, inculpatul B.F. a promis și a remis numitului P.U.S. suma de 200.000 de lei, în schimbul căreia acesta ar fi promis că, împreună cu alte persoane, vor apela la persoane din cercul lor relațional de influență, în vederea determinării conducerii Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, să promoveze în mod ilegal interesele financiare ale societății comerciale respective.

DNA mai susține că:

„ În concret, conducerea ANSVSA ar fi trebuit ca, în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, să anuleze măsurile legale dispuse de către funcționarii DSVSA Vaslui, privind neregulile constatate în cadrul fermelor controlate de către societatea administrată în fapt de inculpatul B.F, să îl demită pe directorul executiv al DSVSA Vaslui și să numească o persoană în conducerea DSVSA Vaslui care să aprobe dosarele de despăgubire în valoare totală de aproximativ 3.000.000 de euro depuse de societatea respectivă.

În concret, conducerea ANSVSA ar fi trebuit ca, în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, să anuleze măsurile legale dispuse de către funcționarii DSVSA Vaslui, privind neregulile constatate în cadrul fermelor controlate de către societatea administrată în fapt de inculpatul B.F, să îl demită pe directorul executiv al DSVSA Vaslui și să numească o persoană în conducerea DSVSA Vaslui care să aprobe dosarele de despăgubire în valoare totală de aproximativ 3.000.000 de euro depuse de societatea respectivă. Primirea sumei de bani menționate anterior ar fi fost disimulată prin încheierea unui contract de consultanță încheiat cu o societate comercială controlată de inculpatul P.U.S. În același context și în aceeași perioadă, inculpatul P.U.S. ar fi pretins și ar fi primit de la inculpatul B.F. suma de 15.000 lei lunar, fiind angajat în mod fictiv ca director al societății comerciale, promițând în schimb că îl va ajuta pe inculpatul B.F. să formuleze plângeri cu acuzații fictive pe care să le depună la DIICOT și DNA împotriva directorului DSVSA Vaslui, cu scopul destituirii acestuia din funcția deținută. În perioada iunie – septembrie 2025, inculpatul B.F. ar fi promis suma de 300.000 de euro inculpaților I.L.M. și C.R.M., pentru ca aceștia să intervină pe lângă persoane din conducerea ANSVSA, în vederea favorizării societății comerciale deținute de inculpat în sensul menționat anterior. În acest context, la data de 10.06.2025 inculpatul B.F. ar fi remis mai mult de jumătate din această sumă, respectiv suma de 200.000 de euro, prin încheierea unui contract de consultanță / management între societatea sa și o altă societate controlată de ceilalți doi inculpați.

În cursul lunii iulie 2025, inculpatul B.F. ar fi promis și oferit în același scop sume de bani necuantificate până în prezent inculpatei I.L.M. Începând cu luna septembrie 2025 până în prezent, inculpatul ar fi promis sume de bani în cuantum de aproximativ 250.000 de euro inculpatului A.M. care ar fi afirmat că are influență asupra unor înalți funcționari ai statului și asupra unor lideri politici și că va determina conducerea ANSVSA să favorizeze societatea comercială deținută de inculpatul B.F., în scopul menționat anterior.

În acest context, la data de 06.10.2025, inculpatul A.M. i-ar fi promis directorului executiv al DSVSA Vaslui funcția de președinte al ANSVSA, dacă acesta va da curs solicitărilor inculpatului B.F. În perioada septembrie-octombrie 2025, inculpata M.V.O., în contextul influenței pe care ar avea-o față de inculpatul A.M., i-ar fi pretins inculpatului B.F. suma de aproximativ 100.000 de euro a cărei remitere să fie disimulată prin angajarea în mod fictiv, ca manager general al societății comerciale respective. Totodată, în perioadele respective, persoanele menționate anterior ar fi exercitat acte de constrângere asupra directorului executiv al DSVSA Vaslui pentru a-l determina pe acesta să anuleze măsurile luate privind neregulile constatate în cadrul fermelor respective și să aprobe dosarele de despăgubire depuse de inculpatul B.F.”

În 2022, omul de afaceri vasluian a fost condamnat după ce a mituit-o pe șefa Direcției Sanitar-Veterinare Bacău pentru a elimina un concurent de pe piață.

De la un fost CAP cumpărat în 2001, medicul veterinar Fănel Bogos din Vaslui a reușit să dezvolte o afacere impresionantă, ajungând în prezent la peste 20 de ferme de păsări în Vaslui, Iași și Galați, stație de incubație și o fabrică de preparate din carne.