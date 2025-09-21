Afganistanul cere SUA să nu-i „amenințe” integritatea teritorială. „Nu ne temem de niciun bătăuș”

Președintele Donald Trump a avertizat recent că se vor întâmpla „lucruri rele” dacă Afganistanul nu returnează controlul asupra bazei aeriene Bagram către SUA, scrie agenția turcă Anadolu.

Duminică, Kabul a îndemnat SUA să nu „amenințe” integritatea teritorială a Afganistanului, după ce președintele Donald Trump a avertizat că se vor întâmpla „lucruri rele” dacă administrația talibană interimară nu va ceda Pentagonului controlul bazei aeriene Bagram.

„În toate negocierile bilaterale, Statelor Unite li s-a comunicat în mod constant că, pentru Emiratul Islamic, independența și integritatea teritorială a Afganistanului sunt de cea mai mare importanță”, a scris Hamdullah Fitrat, purtătorul de cuvânt adjunct al administrației interimare, pe site-ul companiei americane de socializare X.

El a spus că, în conformitate cu Acordul de la Doha din 2020, SUA au promis că „nu vor folosi și nu vor amenința cu forța împotriva integrității teritoriale sau a independenței politice a Afganistanului și nici nu se vor amesteca în afacerile sale interne”.

Conform acordului din 2020 dintre talibani și prima administrație a lui Trump, toate forțele străine au părăsit Afganistanul până în 2021, după care talibanii au format o administrație interimară, care conduce acum țara afectată de război.

Fitrat a îndemnat partea americană să „rămână fidelă angajamentelor sale (de la Doha)”, solicitând Washingtonului să adopte o politică de „realism și raționalitate”, în loc să „repete abordările eșuate din trecut”.

Separat, Qari Fasihuddin Fitrat, șeful Statului Major General al forțelor armate afgane, a declarat duminică că „unii” vor să recupereze Bagramul prin „interacțiune politică”, potrivit Tolo News.

Fitrat a ripostat, spunând: „A ceda fie și numai un centimetru din pământul nostru cuiva este exclus și imposibil.”

„Bazându-ne pe Allah Atotputernicul, nu ne temem de nimeni, de niciun opresor sau bătăuș, iar acest lucru l-am dovedit prin cei 20 de ani de luptă împotriva ocupației Statelor Unite și a aliaților săi”, a adăugat el.

Remarcile făcute de Kabul au venit după ce Trump a emis sâmbătă un avertisment pe rețeaua sa de socializare Truth Social, scriind: „Dacă Afganistanul nu returnează baza aeriană Bagram celor care au construit-o, Statelor Unite ale Americii, SE VOR ÎNTÂMPLA LUCRURI RELE!!!”