Afirmații „prostești”. Serghei Lavrov reacționează dur, după o propunere neașteptată a șefei diplomației UE

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, susține conferința de presă la sediul Ministerului de Externe al Rusiei, pe 20 ianuarie 2026. FOTO: TATYANA MAKEYEVA / AFP / Profimedia

Kaja Kallas a spus că dacă Ucrainei i se cere să-și limiteze armata, atunci și Rusia ar trebui să fie supusă acelorași cerințe. Propunerea nu l-a mulțumit pe ministrul rus de Externe, scrie Reuters.

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat joi că afirmațiile șefei politicii externe a Uniunii Europene Kaja Kallas privind necesitatea limitării forțelor armate ruse sunt „prostești”.

Kallas declarase că Uniunea Europeană intenționează să formuleze propriile cerințe față de Rusia în cadrul unor potențiale negocieri de pace privind Ucraina. Aceste cerințe vor fi discutate la o reuniune a miniștrilor de externe ai UE.

Înalta Reprezentantă UE pentru afaceri externe și politica de securitate a spus că Moscova încearcă să forțeze o discuție despre cine anume ar trebui să conducă negocierile în numele Europei, considerând că aceasta este o capcană.

Șefa diplomației europene a enumerat cererile care ar putea fi adresate Rusiei.

„Dacă Ucrainei i se cere să impună lmitări armatei, atunci acest lucru ar trebui aplicat Rusiei în mod similar”, a declarat ea.

De asemenea, ea a afirmat că retragerea trupelor ruse din Georgia și Republica Moldova este în interesul securității europene.

„Aceasta este o abordare maximalistă, dar și Rusia a formulat cereri maximaliste”, a adăugat ea.

Uniunea Europeană a discutat despre posibilii reprezentanți pentru viitoarele negocieri cu Rusia, având în vedere implicarea redusă a SUA, potrivit Politico.

Printre potențialii negociatori vehiculați s-au numărat președintele Consiliului European, António Costa, fostul președinte al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, fostul președinte finlandez, Sauli Niinistö, fostul prim-ministru italian, Mario Draghi, fosta cancelară germană, Angela Merkel, și actualul președinte finlandez Alexander Stubb.