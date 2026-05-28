Kaja Kallas, despre discuțiile privind un negociator cu Rusia: „Cred că este o capcană”

Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a avertizat joi cu privire la „capcana” întinsă de Rusia care constă în crearea unei dezbateri privind găsirea unui mediator european pentru războiul din Ucraina, într-un moment în care UE trebuie să-și demonstreze unitatea în fața Moscovei, transmite France Presse.

„Cred că este o capcană în care Rusia vrea să ne facă să cădem: să discutăm despre cine le vorbește”, a declarat ea înainte de începerea unei reuniuni a miniștrilor de externe ai UE de la Limassol (Cipru).

„Să nu cădem în această capcană. O negociere este întotdeauna o muncă de echipă”, a subliniat ea, adăugând că este nevoie mai întâi de o „strategie”.

Reacția ei vine după ce președintele rus Vladimir Putin, întrebat la începutul lunii mai cine ar putea fi desemnat mediator din partea europeană în războiul din Ucraina, a sugerat numele fostului cancelar german Gerhard Schroeder, un aliat de lungă durată al Rusiei.

La masa negocierilor doar când „știm clar ce facem acolo”

Conform Kajei Kallas, important este mai întâi să știm despre ce să discutăm cu Rusia înainte de a desemna persoana care va face acest lucru.

Înainte de a ne așeza la masa negocierilor, „trebuie să știm clar ce facem acolo”, a explicat ea. Și, „este în interesul nostru să existe o pace durabilă și sustenabilă pe termen lung”.

Ministrul estonian al Afacerilor Externe, Margus Tsahkna, a avertizat, de asemenea, cu privire la „capcana” întinsă de președintele rus Vladimir Putin.

„Principalul său obiectiv este pur și simplu să câștige timp și să pună Europa în rolul de mediator”, a explicat el. Pentru că „a fi mediator înseamnă a fi neutru, deci nu vom mai vorbi despre intensificarea presiunii asupra Rusiei în viitor”, a adăugat el.

Cu toate acestea, au subliniat mai mulți miniștri, dar și Kallas, Putin se află în defensivă și momentul este propice pentru a-l obliga să negocieze cu bună-credință, în vederea unei păci juste și durabile pentru Ucraina.

„Nu este momentul să discutăm despre cine va conduce negocierile, (…) trebuie să discutăm despre ce facem pentru a exercita o presiune suplimentară asupra Rusiei”, a declarat astfel șeful diplomației lituaniene, Kestutis Budrys.