Aflată în vacanţă în Bali, o turistă a orbit după ce a băut un cocktail într-un club. „Dar sunt norocoasă”

Vacanţa de vis a unei turiste canadiene în Bali s-a transformat într-un coşmar. Ashley venise să petreacă câteva zile pe insula indoneziană înainte ca lucrurile să ia o întorsătură neaşteptată, relatează La Libre Belgique, citat de News.ro.

Într-o seară, ea a comandat un cocktail într-un club de noapte din Kuta. Crezând că bea o băutură clasică, ea a consumat de fapt un amestec de alcool şi metanol, relatează Fox News. Tânăra a povestit că acest cocktail exploziv a orbit-o.

„În ţările în curs de dezvoltare din întreaga lume, metanolul este adesea adăugat alcoolului de pe piaţa neagră pentru a creşte volumul lichidului. Are acelaşi gust şi miros, dar un singur pahar poate fi mortal”, a explicat Ashley într-un videoclip postat pe Instagram.

Canadiana a povestit că a primit băutura într-o sticlă de plastic. „Pierderea vederii este cea mai grea încercare prin care am trecut vreodată. Dar sunt norocoasă: alţi turişti au murit după ce au băut cocktailuri diluate cu metanol”, a mărturisit ea.

Odată ingerat, metanolul devine toxic şi otrăveşte direct organismul. OMS recomandă turiştilor să evite băuturile alcoolice ilegale şi să se ferească de orice produs nesigilat sau suspect.

Asia are cea mai mare prevalența a intoxicației cu metanol la nivel mondial, conform bazei de date MSF. Este o problemă care afectează adesea țările mai sărace, precum Indonezia, India, Cambodgia, Vietnam și Filipine.

Anul trecut, șase turiști au murit după ce au fost serviți cu alcool, care conținea și metanol, la pensiunea unde erau cazați, în Laos.