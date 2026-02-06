Agenția Mondială Antidoping analizează acuzațiile referitoare la „injecția în penis”, pe fondul îngrijorărilor care există la Jocurile Olimpice

Ediția din 2026 a Jocurilor Olimpice de Iarnă se desfășoară în Italia, la Milano și Cortina d’Ampezzo. Credit: Andrei Antipov / Alamy / Profimedia

În contextul Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina, care încep oficial vineri, există îngrijorări că unii săritori cu schiurile și-ar putea injecta acid hialuronic în penis pentru a păcăli măsurătorile și pentru a putea să concureze cu un costum mai larg, cu care să sară mai mult. Despre problema supranumită „Penisgate” a scris inițial cotidianul german Bild, potrivit The Guardian.

Președintele Agenției Mondiale Antidoping (WADA), Witold Banka, a fost întrebat în premieră dacă există astfel de cazuri.

„Săritul cu schiurile este foarte popular în Polonia, așa că promit că mă voi analiza situația”, a răspuns polonezul care conduce WADA, zâmbind.

Anul trecut, doi medaliați olimpici din Norvegia, Marius Lindvik și Johann André Forfang, au primit suspendări de câte trei luni după ce s-a aflat că echipa le-a ajustat în secret cusăturile de la costume, în zona inghinală, la Campionatele Mondiale de Schi din 2025. Prin acest tertip, costumele au devenit mai mari, facilitându-le săritura.

Antrenorul Norvegiei, Magnus Brevik, secundul Thomas Lobben și Adrian Livelten, membru al staff-ului, au primit suspendări de câte 18 luni.

Conform unui studiu publicat în revista științifică Frontiers, fiecare 2 centimetri din circumferința costumului reduc rezistența la înaintare cu 4% și cresc portanța cu 5%. O modificare de 2 cm prelungește săritura cu 5,8 metri.

Tertipuri noi, acuză Bild

Bild a scris acum că sportivii apelează la alte tertipuri pentru a manipula sistemul atunci când sunt măsurați pentru costume. Două dintre ele, potrivit cotidianului german, sunt injectarea de acid hialuronic în penis sau punerea de lut în lenjeria intimă pentru a păcăli măsurătorile, astfel încât să poată concura cu costume mai largi.

„Este posibil să se obțină o îngroșare temporară, vizuală, a penisului prin injectarea de parafină sau acid hialuronic. O astfel de injecție nu este indicată din punct de vedere medical și este asociată cu riscuri”, a declarat medicul Kamran Karim, citat de publicația germană.

Zvonurile încă nu au fost confirmate de o dovadă concretă. În teorie, orice metodă care pune în pericol sănătatea sportivilor este interzisă, în conformitate cu regulamentul WADA.

Întrebat despre aceste zvonuri, directorul general al WADA, Olivier Niggli, a spus: „Nu sunt la curent cu detaliile săritului cu schiurile – și cum poate acest lucru să îmbunătățească (performanța) – dar dacă ar fi să iasă ceva la iveală am analiza orice, dacă este într-adevăr legat de dopaj”.

„Comitetul nostru de listare ar analiza cu siguranță dacă se încadrează în această categorie. Dar nu auzisem despre acest lucru până nu ați menționat”, a conchis oficialul.