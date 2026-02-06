Sari direct la conținut
Agenția Mondială Antidoping analizează acuzațiile referitoare la „injecția în penis”, pe fondul îngrijorărilor care există la Jocurile Olimpice

Agenția Mondială Antidoping analizează acuzațiile referitoare la „injecția în penis”, pe fondul îngrijorărilor care există la Jocurile Olimpice
Ediția din 2026 a Jocurilor Olimpice de Iarnă se desfășoară în Italia, la Milano și Cortina d’Ampezzo. Credit: Andrei Antipov / Alamy / Profimedia

În contextul Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina, care încep oficial vineri, există îngrijorări că unii săritori cu schiurile și-ar putea injecta acid hialuronic în penis pentru a păcăli măsurătorile și pentru a putea să concureze cu un costum mai larg, cu care să sară mai mult. Despre problema supranumită „Penisgate” a scris inițial cotidianul german Bild, potrivit The Guardian.

Președintele Agenției Mondiale Antidoping (WADA), Witold Banka, a fost întrebat în premieră dacă există astfel de cazuri.

„Săritul cu schiurile este foarte popular în Polonia, așa că promit că mă voi analiza situația”, a răspuns polonezul care conduce WADA, zâmbind.

Anul trecut, doi medaliați olimpici din Norvegia, Marius Lindvik și Johann André Forfang, au primit suspendări de câte trei luni după ce s-a aflat că echipa le-a ajustat în secret cusăturile de la costume, în zona inghinală, la Campionatele Mondiale de Schi din 2025. Prin acest tertip, costumele au devenit mai mari, facilitându-le săritura.

Antrenorul Norvegiei, Magnus Brevik, secundul Thomas Lobben și Adrian Livelten, membru al staff-ului, au primit suspendări de câte 18 luni.

Conform unui studiu publicat în revista științifică Frontiers, fiecare 2 centimetri din circumferința costumului reduc rezistența la înaintare cu 4% și cresc portanța cu 5%. O modificare de 2 cm prelungește săritura cu 5,8 metri.

Tertipuri noi, acuză Bild

Bild a scris acum că sportivii apelează la alte tertipuri pentru a manipula sistemul atunci când sunt măsurați pentru costume. Două dintre ele, potrivit cotidianului german, sunt injectarea de acid hialuronic în penis sau punerea de lut în lenjeria intimă pentru a păcăli măsurătorile, astfel încât să poată concura cu costume mai largi.

„Este posibil să se obțină o îngroșare temporară, vizuală, a penisului prin injectarea de parafină sau acid hialuronic. O astfel de injecție nu este indicată din punct de vedere medical și este asociată cu riscuri”, a declarat medicul Kamran Karim, citat de publicația germană.

Zvonurile încă nu au fost confirmate de o dovadă concretă. În teorie, orice metodă care pune în pericol sănătatea sportivilor este interzisă, în conformitate cu regulamentul WADA.

Întrebat despre aceste zvonuri, directorul general al WADA, Olivier Niggli, a spus: „Nu sunt la curent cu detaliile săritului cu schiurile – și cum poate acest lucru să îmbunătățească (performanța) – dar dacă ar fi să iasă ceva la iveală am analiza orice, dacă este într-adevăr legat de dopaj”.

„Comitetul nostru de listare ar analiza cu siguranță dacă se încadrează în această categorie. Dar nu auzisem despre acest lucru până nu ați menționat”, a conchis oficialul.

