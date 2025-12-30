Agenția Moody’s a retrogradat ratingul Budapestei: „Risc crescut de neplată”

Agenția de rating financiar Moody’s a retrogradat luni seara ratingul de credit al orașului Budapesta la categoria speculativă, invocând un „risc crescut de neplată” pe fondul tensiunilor dintre primarul ecologist și guvernul naționalist al lui Viktor Orban.

Ratingul capitalei maghiare a fost retrogradat de la Baa3 la Ba1.

„Această decizie vine în urma dezvăluirii poziției de lichiditate a Budapestei, care evidențiază îngrijorări cu privire la capacitatea orașului de a-și onora toate obligațiile până la 31 decembrie 2025”, a explicat agenția într-un comunicat, adăugând că a plasat-o sub supraveghere din cauza „relațiilor tensionate cu guvernul central”.

Anunțul, pe care guvernul nu l-a comentat încă, survine cu câteva luni înaintea alegerilor legislative, care se anunță complicate pentru Orban, sondajele indicând că partidul de opoziție Tisza se află în frunte.

Primarul Budapestei, Gergely Karacsony, critic virulent al lui Orban, a pus sub semnul întrebării responsabilitatea guvernului, acuzând pe Facebook „politica sa de impozite nesăbuite” de a împinge „capitala țării spre faliment”.

Karacsony îl acuză în mod regulat pe Orban că secătuiește de bani Budapesta și alte mari municipalități ale țării pentru a le împiedica să ofere un model alternativ de guvernare.

Partidul Fidesz al lui Orban afirmă, pe de altă parte, că dificultățile financiare ale capitalei sunt legate de „cheltuielile iresponsabile” ale primarului său.

Municipalitatea din Budapesta este obligată să plătească guvernului contribuții numite „de solidaritate”. Acestea au crescut de aproape nouă ori de la alegerea lui Karacsony în 2019 și au reprezentat aproximativ o cincime din veniturile capitalei ungare în 2025.

Orașul a introdus mai multe acțiuni în justiție în ultimii ani, susținând că această taxă este neconstituțională. Guvernul o justifică explicând că trebuia să redistribuie fonduri de la orașele cele mai bogate către municipalitățile mai slabe din punct de vedere financiar.

La jumătatea lunii decembrie, Parlamentul maghiar a adoptat o lege care ar putea obliga Budapesta să împrumute bani în condiții nesigure. Legea obligă, de asemenea, primarul să prezinte diverse documente financiare și să realizeze reforme în termen de șase luni, sub sancțiunea unei pedepse de doi ani de închisoare.