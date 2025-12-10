Agenția Vamală din SUA vrea să le verifice turiștilor care intră în țară postările din ultimii 5 ani

Oficiali ai agenției americane a Vămilor și Protecției Frontierelor vor să obțină autorizarea de a-i obliga pe turiștii care intră în SUA să le pună la dispoziție postările din ultimii cinci ani de pe rețelele sociale, a anunțat Departamentul Securității Interne (DHS), potrivit DPA și Agerpres.

Proiectul de 11 pagini a fost publicat miercuri în Registrul Federal pentru consultare publică timp de 60 de zile și nu are deocamdată caracter constrângător.

Cerința respectivă s-ar aplica platformelor sociale precum TikTok, X și Instagram.

Toți turiștii care vor intra în SUA cu sistemul ESTA (Sistemul Electronic pentru Autorizarea Călătoriilor) vor fi afectați.

ESTA facilitează călătoriile fără viză pentru cetățenii din peste 40 de state, permițându-le șederea până la 90 de zile.

DHS menționează că instituie noua procedură spre a se conforma cu ordinul executiv emis în ianuarie 2025 pentru „Protejarea Statelor Unite de teroriști străini și alte amenințări de securitate națională și siguranță publică”.

Verificarea obligatorie a postărilor pe rețelele sociale face parte dintr-un pachet mai larg care va reglementa culegerea de date despre persoanele care vor intra și vor ieși din SUA.

În august s-a aflat că administrația a extins controalele asupra deținătorilor de vize.

Conform Washington Post, au fost verificate milioane de persoane aflate deja în SUA, o atenție specială fiind dedicată prezenței lor online, în vederea retragerii vizei dacă există dovezi de ședere peste termenul vizei sau de activitate infracțională.

Separat, Serviciile SUA pentru Cetățenie și Imigrare (USCIS) au anunțat verificări asupra imigranților potențiali pentru posibile comentarii „antiamericane” pe internet.