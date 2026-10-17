Agenții italieni au oprit un Rolls Royce cu numere de România. Mașina nu era furată, dar în torpedo se afla o mică avere. Și au rămas fără ea

Agenții fiscali din Palmanova, regiunea Friuli-Venezia Giulia, au descoperit peste 100.000 de euro depozitați în compartimentul unei mașini de lux venite din România.

La bordul mașinii de lux, înmatriculată în România, se aflau doi cetățeni români care veneau din România, scrie Corriere della Sera.

În timpul inspecției, agenții fiscali au găsit numeroase teancuri de bancnote de 50 și 100 de euro, cu o valoare totală de peste 100.000 de euro. Interogați cu privire la proveniența banilor, cei doi au susținut că banii aparțineau unui compatriot al lor și erau destinați achiziționării de opere de artă. Aceștia nu aveau însă documentația cerută de legislația valutară.

Controlul s-a încheiat cu confiscarea a 63.000 de euro.

Legea impune, de fapt, celor care trec frontierele naționale cu cel puțin 10.000 de euro în numerar să declare suma respectivă la Agenția Vamală și a Monopolurilor, prin procedura electronică sau direct la birourile vamale.