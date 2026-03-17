Agențiile de turism o atacă pe ministra Mediului după ce aceasta a semnalat deversările ilegale de pe litoral: „Spectacol politic de moment”

Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) a acuzat marți că ministra USR a Mediului, Diana Buzoianu, a transformat în spectacol politic o problemă veche de pe litoral, respectiv infrastructura deficitară de canalizare, și că declarațiile sale riscă să blocheze sezonul estival.

Reacția vine după ce ministra a anunțat marți, într-un interviu la RRA, că toate plajele de pe litoral vor fi controlate, după ce la Năvodari inspectorii au găsit instalații îngropate în nisip, inclusiv un rezervor de GPL, fose septice și conducte care deversau apă direct în mare.

„Când statul lipsește, apare legea junglei”

Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) a acuzat marți că ministra Mediului „a ales să transforme o problemă veche și cunoscută într-un spectacol politic de moment”.

„Nu contestăm realitatea semnalată. Da, există soluții improvizate pe litoral. Dar ceea ce omite doamna ministru este esențial: aceste soluții sunt consecința directă a unui eșec sistemic al statului român, care, timp de peste 20 de ani, nu a fost capabil să asigure infrastructura minimă de canalizare”, se arată în comunicatul asociației.

„Este ușor să descoperi „probleme” și să arăți cu degetul”, spune ANAT, care consideră că „instituțiile statului au tolerat, ani la rând, această situație, fără să ofere alternative”.

„Când statul lipsește, apare legea junglei. Fiecare operator se descurcă cum poate pentru a-și putea desfășura activitatea. Nu pentru că își dorește să funcționeze la limită, ci pentru că nu are altă opțiune. Operatorii de plajă nu sunt cauza problemei, ci efectul ei. Au investit milioane, au dezvoltat servicii, au ținut litoralul în viață și au atras turiști, în timp ce statul, prin instituții precum Apele Române, s-a limitat în principal la a încasa redevențe, fără să livreze infrastructura necesară”, susține Asociația.

Asociația mai atenționează și că „declarațiile iresponsabile din toamna trecută, potrivit cărora chiria unei plaje ar fi echivalentă cu încasările dintr-o singură zi, au contribuit direct la o distorsionare gravă a percepției și la decizii administrative care au dus la triplarea costurilor pentru sezonul 2026”.

„Declarații populiste și măsuri incoerente”

„Aceste costuri nu dispar, ele se transferă inevitabil în prețurile plătite de turiști și în competitivitatea litoralului românesc. Dacă obiectivul era desființarea plajelor amenajate, atunci ar fi fost mai onest să nu mai fie scoase la închiriere. În schimb, asistăm la o combinație de declarații populiste și măsuri incoerente, care duc exact în aceeași direcție, dar fără asumare. Asta nu este politică publică. Este ipocrizie”, spune Asociația agențiilor de turism.

ANAT acuză că „aceiași operatori sunt transformați acum în țapi ispășitori într-o campanie de imagine” și că „eliminarea peste noapte a soluțiilor existente, fără a pune nimic în loc, nu este reformă, ci blocaj”.

Nu avem nevoie de o „ministră TikTok”

Asociația menționează că a cerut în mod repetat investiții, termene și soluții, dar că nu a primit în schimb decât promisiuni, iar acum acuzații.

„Nu poți ignora o problemă 20 de ani și apoi să pretinzi că o rezolvi în câteva zile, aruncând vina pe cei care au ținut litoralul funcțional. Turismul românesc nu poate fi gestionat prin clipuri și reacții de moment. Nu avem nevoie de o „ministră TikTok”, ci de politici publice serioase, investiții reale și asumare”, precizează ANAT.

Asociația mai atenționează că, dacă nu se iau urgent măsuri pentru punerea la dispoziție a infrastructurii sau, cel puțin, pentru reglementarea temporară a situației existente, consecințele vor fi evidente pentru toată lumea: plajele vor deveni spații improprii, iar experiența turiștilor va avea de suferit grav.

Control pe toate plajele. Ce au descoperit inspectorii de Mediu

Toate plajele de pe litoral vor fi verificate, după ce la Năvodari au fost descoperite mai multe instalații îngropate în nisip, un rezervor de GPL, fose septice și chiar o conductă care dispersa apa direct în mare, a declarat marți ministra Mediului, Diana Buzoianu, într-un interviu la Radio România Actualități (RRA).

„Cazul de la Năvodari a fost un caz care a scos la iveală de fapt ce era ilegal construit dedesubt, pentru că erau terase ilegale construite deasupra. (…) Noi am făcut controale pentru ceea ce este sub pământ, pentru că am găsit acest rezervor de gaze și apoi am continuat controalele pentru restul de plaje, unde am găsit, din păcate, numeroase fose care fuseseră lăsate acolo, care reprezintă până la urmă inclusiv un pericol pentru sănătatea publică. Ele au fost ridicate, dezgropate de către operatori, amenzile au fost date, au fost aplicate sancțiuni”, a declarat Diana Buzoianu.

Ministra a mai spus că „în urma controalelor au mai fost descoperite încă două țevi la Năvodari care nu aveau niciun fel de autorizație la momentul respectiv și care erau în continuare conectate către mare”.

Ministra a subliniat că aceste instalații ilegale descoperite acum existau acolo de multă vreme și au fost tolerate.

„O să continuăm cu toate controalele. Eu sper ca anul acesta, aceste verificări pe teren să se traducă, de fapt, într-o plajă mult curată pentru români. Sigur că vor exista întotdeauna, nu poți să livrezi perfecțiunea, dar eu cred că anul acesta românii vor vedea o diferență foarte mare între ceea ce a fost anii anteriori și ce va fi anul acesta”, a mai declarat Diana Buzoianu.