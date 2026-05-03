Aglomerație pe Valea Prahovei la finalul minivacanței / Carambol cu șapte mașini pe A3

Traficul rutier de pe DN 1, în județul Prahova, este unul intens, duminică, în ultima zi a minivacanței de 1 Mai.

În zona stațiunilor Azuga și Bușteni, aglomerația pe sensul spre București începe de la limita cu județul Brașov, a precizat Inspectoratul de Poliție Județean Brașov, potrivit Agerpres.

Tot spre Capitală, în orașul Cormanic, traficul se desfășoară, de asemenea, cu intensitate crescută.

Sunt valori sporite de trafic rutier și pe Centura Vest a municipiului Ploiești, în zona intersecției cu DJ 129G (Strejnicu).

Pe A3, în zona kilometrului 48 al sensului de mers spre București, a avut loc o coliziune în care au fost implicate șapte autoturisme, a anunțat Centrul Infotrafic al Poliției Române.

Recomandările MAI la finalul minivacanței

Într-o postare duminică pe Facebook, Ministerul Afacerilor Interne i-a îndemnat pe șoferi să conducă responsabil și le-a amintit „câteva reguli esențiale”: