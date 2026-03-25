Agresorii sexuali nu mai pot lucra în școli sau spitale. Lege promulgată de președintele Nicușor Dan

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat, miercuri, legea care interzice agresorilor sexuali condamnaţi, înscrişi în Registrul Agresorilor Sexuali, să lucreze sau să facă voluntariat în şcoli, spitale, centre de îngrijire, centre sportive sau în orice instituţie care presupune contact direct cu copii, vârstnici sau persoane vulnerabile, indiferent dacă sunt instituţii publice sau private.

„Aceste instituții și entități publice și private au obligația de a solicita persoanelor cu care încheie raporturi de muncă, contracte de voluntariat sau alte asemenea raporturi prezentarea certificatului de integritate comportamentală”, arată proiectul de lege, citat de Agerpres.

În plus, noua lege prevede că în registru vor fi înscrise şi informaţii privind locul de muncă al agresorului, o informaţie care până acum lipsea, iar persoanele înscrise în Registru vor fi obligate să anunţe Poliţia dacă încheie un contract de muncă sau de voluntariat, a arătat USR într-un comunicat de presă, conform News.ro.

„Prea mult timp, potenţiale victime ale prădătorilor sexuali au fost lăsate în voia sorţii: copii, femei, persoane cu dizabilităţi, vârstnici, cât şi alte persoane vulnerabile. Prin această lege vom oferi mai multă siguranţă în şcoli, spitale, azile şi alte instituţii care lucrează cu persoanele vulnerabile. Putem interzice agresorilor să mai lucreze cu acestea, poliţia poate şti unde sunt si ce fac” spune senatorul Ştefan Pălărie.

Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege acum 4 săptămâni.

Conform datelor Ministerului Afacerilor Interne, în octombrie 2023, peste 65.000 de persoane erau înscrise în Registrul agresorilor sexuali, înființat în 2019.