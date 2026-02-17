AI la Vatican: Liturghia va fi tradusă în direct pe telefon, în 60 de limbi

Serviciul va permite credincioșilor să urmărească slujbele pe smartphone, prin cod QR, în 60 de limbi. „Dorim să slujim misiunea care definește centrul Bisericii Catolice”, a declarat cardinalul Mauro Gambetti despre noua tehnologie, potrivit EuroNews.com.

„Bazilica Sfântul Petru a primit, de secole, credincioși din toate națiunile și limbile”, a precizat cardinalul, care este și vicar general al Vaticanului, într-un comunicat. Acesta a adăugat că, prin punerea la dispoziție a unui instrument care ajută oamenii să înțeleagă cuvintele liturghiei, instituția își urmează vocația sa universală.

Traducerea AI va funcționa prin cod QR pe care participanții îl pot scana la intrările în Vatican. Aceștia vor beneficia apoi de traduceri audio și text în timp real prin intermediul browserelor web, fără a fi nevoie să descarce o aplicație.

Sistemul de traducere utilizează Lara, o inteligență artificială dezvoltată de compania de soluții lingvistice Translated, în colaborare cu Carnegie-AI LLC și profesorul Alexander Waibel, un pionier în traducerea vocală bazată pe inteligență artificială.

Întrebat dacă instrumentul de traducere AI poate avea erori, CEO-ul și cofondatorul companiei a afirmat că, deși fiecare traducere conține imperfecțiuni, „Lara a făcut un pas semnificativ înainte în reducerea acestora”.

„Lara este concepută pentru a fi precisă, mai degrabă decât pentru a fi dornică să mulțumească. Acest lucru limitează semnificativ halucinațiile. Lara utilizează, de asemenea, mai mult context decât tehnologiile anterioare, ceea ce îi permite să clarifice semnificația mult mai eficient”, a declarat el pentru Euronews Next.

Consilierul științific al proiectului, Alexander Waibel, a subliniat că tehnologia demonstrează potențialul IA de a favoriza înțelegerea umană, oferind posibilitatea de a „sparge barierele lingvistice în timp real”.

În timp ce Vaticanul pare să accepte AI, Papa Leon al XIV-lea a afirmat, în luna ianuarie, că este îngrijorat de faptul că „în spatele acestei forţe invizibile enorme care ne afectează pe toţi, se află doar câteva companii” şi se teme de „un control oligopolist a AI”. Anterior, el declarase că inteligența artificială reprezintă o provocare pentru apărarea „demnității umane, justiției și muncii”.

Sursa foto: Dreamstime.com.