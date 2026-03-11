Cererea de energie electrică în Europa va crește cu 60% până în 2030. România își va îmbunătăți cadrul de reglementare, spune un oficial român

Într-o conjunctură critică pentru viitorul energetic al Europei de Sud-Est, dar și în contextul unei îngrijorări evidente cu privire la evoluțiile energetice globale, noul proiect OCDE „Electricitate, interconectivitate digitală și regională în Europa de Sud-Est” își propune să consolideze interconectările de pe piețele de energie electrică din întreaga Europă de Sud-Est, scrie presa elenă.

Evenimentul a fost deschis de Symeon Tsomokos, fondator și președinte al Forumului Economic de la Delphi, care a subliniat importanța strategică a orașului Salonic ca poartă istorică și punte pentru relațiile economice dintre restul Europei și Balcani.

Georgios Pagoulatos, ambasadorul Greciei la OCDE și președintele organizației Prietenii Europei de Sud-Est din cadrul OCDE, a reamintit că în urmă cu 23 de ani, la Consiliul European de la Salonic, a fost deschisă oficial perspectiva aderării Balcanilor de Vest la UE. El a salutat de asemenea apropiata aderare a Bulgariei, Croației și României la OCDE, asigurând că aceste țări pot conta pe sprijinul deplin al Greciei.

În contextul creșterii instabilității geopolitice, Pagoulatos a subliniat că integrarea Balcanilor de Vest în UE este acum o nevoie urgentă și va fi o prioritate cheie a președinției grecești a Consiliului UE în 2027. Referindu-se la programul regional al OCDE pentru Europa de Sud-Est, el a prezentat proiectul „Electricitate, interconectivitate digitală și regională în Europa de Sud-Est”, conceput și finanțat de Grecia cu cofinanțare din partea României, și a caracterizat cooperarea economică drept un antidot la naționalismele istorice din zona Balcanilor și drept un catalizator pentru stabilitatea regională. Conform analizelor OCDE, consolidarea interconexiunilor electrice transfrontaliere poate îmbunătăți securitatea energetică, poate reduce costurile energiei și poate accelera dezvoltarea surselor regenerabile.

Bușoi: România își va îmbunătăți cadrul de reglementare

Secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, a prezentat pe scurt realitatea energetică din Balcanii de Vest, vorbind despre patru piloni ai reformei. În primul rând, armonizarea reglementărilor cu UE, deoarece doar 48% din standardele în domeniu au fost implementate în cele șase țări din regiune. În al doilea rând, concurența și guvernanța companiilor energetice de stat, care cheltuiesc 16% din venituri pe salarii – dublu față de țările OCDE – în timp ce subvențiile distorsionează concurența.

În al treilea rând, modernizarea infrastructurii, având în vedere că 14% din energia electrică se pierde în rețele, aproape de trei ori mai mult decât în UE, unde nivelul este de 5%. În al patrulea rând, digitalizarea și sursele de energie regenerabilă, deoarece regiunea utilizează doar 4% din potențialul său solar și 2% din cel eolian. În acest sens el a dat ca exemplu de succes Grecia.

În același timp, jumătate din energia produsă în Balcanii de Vest provine din lignit, care este extrem de poluant. Secretarul general al OCDE a solicitat reforme în ceea ce privește distribuția și producția de energie, punând în aplicare cadrul de reglementare al UE.

Cristian Silviu Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei din România, s-a angajat că, până la încheierea proiectului OCDE „Electricitate, Interconectivitate Digitală și Regională în Europa de Sud-Est”, în 2027, România își va îmbunătăți cadrul de reglementare. Bușoi a subliniat sprijinul ferm al țării sale pentru consolidarea interconectivității și integrării pieței, subliniind rolul crucial al conectivității transfrontaliere pentru îmbunătățirea securității energetice, accelerarea tranziției verzi și reducerea prețurilor la energie, fapt esențial pentru competitivitatea întregii Europe.

„Se preconizează că cererea de energie electrică va crește cu 60% în Europa până în 2030”

Cadrul și obiectivele proiectului au fost prezentate de Karim Dahou, Director Adjunct al Direcției pentru Relații Globale și Cooperare a OCDE, și de Gabriela Miranda, consilier superior al Programului OCDE pentru Europa de Sud-Est. Karim Dahou a subliniat că se preconizează că cererea de energie electrică va crește cu 60% în Europa până în 2030 și că Balcanii de Vest urmăresc integrarea în sistemul energetic european printr-o interconectivitate sporită.

Printre principalele provocări pentru Balcanii de Vest, el a evidențiat faptul că centralele electrice pe cărbune din regiune au o vechime medie foarte mare, cărbunele acoperind 54% din producție, în timp ce în mai multe țări emisiile de dioxid de sulf depășesc cu mult limitele naționale. Evoluțiile din Orientul Mijlociu ridică, de asemenea, posibilitatea unei noi crize a petrolului și gazelor. Dahou a mai subliniat că regiunea poate face tranziția către sisteme de producție mai moderne, curate și sustenabile, dar a remarcat că instalarea contoarelor inteligente rămâne sub 30%.

Referindu-se la proiectul OCDE „Electricitate, interconectivitate digitală și regională în Europa de Sud-Est”, Gabriela Miranda a subliniat că inițiativa se bazează pe experiența de 20 de ani a OCDE în Balcanii de Vest, unde productivitatea energetică este sub jumătate din media UE, creând oportunități uriașe de dezvoltare.

Proiectul stabilește patru obiective regionale: integrarea pieței și atragerea investițiilor, integrarea surselor regenerabile de energie și dezvoltarea comerțului cu energie electrică verde, digitalizarea sistemelor energetice pe baza exemplelor din Grecia și România și consolidarea securității energetice în contextul turbulențelor globale de pe piețele energetice.

Implementarea este structurată în jurul a patru piloni: asigurarea angajamentului politic pentru organizarea unui eveniment final în toamna anului 2027, ateliere strategice în 2026 la Tirana, Skopje, Pristina și Belgrad, publicarea unui raport analitic cuprinzător în a doua jumătate a anului 2027, cu propuneri de politici specifice și contribuții din partea Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), precum și acțiuni de comunicare pentru a evidenția oportunitățile de investiții din regiune.

Proiectul, care a început în octombrie 2025 și se va încheia în septembrie 2027, se concentrează în special pe Albania, Kosovo, Macedonia de Nord și Serbia. Va fi elaborat un raport analitic cuprinzător privind infrastructura electrică a regiunii, cu o foaie de parcurs pentru îmbunătățirea interconectivității.(Material realizat cu sprijinul Rador Radio România)