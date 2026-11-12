Ai rămas fără internet mobil înainte de sfârșitul lunii? Ce merită să verifici înainte să alegi mai mulți GB

Ai ajuns la finalul traficului de internet cu câteva zile înainte de următoarea reînnoire? Primul impuls poate fi să alegi imediat un plan cu mai mulți GB. Dar o singură lună cu un consum ridicat nu înseamnă neapărat că ai nevoie permanent de mai multe resurse. Mai util este să vezi mai întâi dacă a fost o situație punctuală sau dacă modul în care folosești telefonul s-a schimbat cu adevărat.

Uită-te întâi la ce a fost diferit luna aceasta

Consumul de date nu rămâne identic de la o lună la alta. Chiar dacă folosești aceleași aplicații, contextul poate fi diferit.

Poate ai lucrat câteva zile din altă parte și ai folosit telefonul ca hotspot pentru laptop. Poate ai călătorit mai mult și ai stat mai puțin conectat la Wi-Fi. Sau poate ai urmărit mai mult conținut video, ai avut mai multe apeluri online ori pur și simplu ai petrecut mai mult timp în afara casei.

O astfel de perioadă poate crește consumul fără să însemne automat că noul nivel va deveni obișnuit.

De aceea, înainte să schimbi planul, merită să compari luna respectivă cu cele precedente. Dacă diferența vine dintr-o situație clară și rară, problema poate fi temporară. Dacă însă ajungi constant la limită, atunci discuția este alta.

O nevoie punctuală nu cere neapărat o schimbare permanentă

Să presupunem că într-o anumită lună ai lucrat trei sau patru zile folosind hotspot-ul telefonului. Ai consumat mai mult internet decât de obicei și ai rămas fără trafic înainte de următoarea reînnoire.

Asta nu înseamnă automat că trebuie să păstrezi permanent un plan mai mare doar pentru acele câteva zile.

În cazul YOXO, dacă ai consumat resursele incluse, poți activa din aplicație o opțiune extra de internet mobil pentru a continua să folosești datele.

Este o diferență importantă: una este să ai nevoie de mai mult internet într-o anumită lună și alta este să observi că aceeași situație se repetă constant.

La YOXO ai două variante, iar alegerea depinde de felul în care folosești internetul. Poți alege un plan cu trafic inclus și să adaugi resurse doar în lunile în care consumi mai mult. Sau, dacă preferi să nu mai stai cu grija traficului național, poți opta pentru YOXO Nelimitat 5G, disponibil în oferta actuală la 1 euro/lună în primele 3 luni, redus de la 4,9 euro/lună.

Când are sens să te uiți la planul de bază

Dacă ajungi frecvent la limita traficului, indiferent că ai călătorit sau nu, că ai folosit hotspot ori că ai avut o lună neobișnuită, atunci consumul tău obișnuit s-ar putea să se fi schimbat.

Poate lucrezi mai mult de pe telefon. Poate urmărești mai mult video în deplasare. Poate ai început să folosești mai des hotspot-ul sau pur și simplu petreci mai puțin timp conectat la Wi-Fi.

Într-o astfel de situație, nu mai vorbim despre o excepție, ci despre un nou tipar de utilizare.

La YOXO, planul de bază poate fi modificat din aplicație. Noua configurație nu înlocuiește însă planul în mijlocul perioadei deja plătite, ci intră în vigoare la următorul ciclu de facturare.

Astfel, poți folosi o opțiune extra pentru o nevoie imediată și poți schimba planul separat dacă observi că ai nevoie constant de mai multe resurse.

Nu trebuie să alegi automat varianta cu cei mai mulți GB

Mai mult internet poate părea întotdeauna alegerea sigură, dar nu este neapărat și cea mai potrivită pentru modul în care folosești telefonul.

Dacă cea mai mare parte a lunii ești conectat la Wi-Fi, iar consumul ridicat apare doar ocazional, poate avea mai mult sens să tratezi acele situații separat. Dacă însă traficul se termină devreme lună de lună, un plan diferit poate reflecta mai bine utilizarea ta reală.

Important este să nu iei decizia doar după o singură lună.

Uită-te la ultimele perioade de facturare și întreabă-te dacă ai avut un eveniment neobișnuit sau dacă obiceiurile tale s-au schimbat pe termen mai lung. Diferența dintre cele două situații îți spune, de fapt, dacă ai nevoie de o soluție punctuală sau de o schimbare a planului.

Flexibilitatea contează mai ales când nevoile nu sunt mereu aceleași

Internetul mobil nu este folosit în fiecare lună după aceeași rețetă. Uneori ai nevoie de mai mult pentru câteva zile, alteori schimbarea devine permanentă.

Tocmai de aceea, util este să ai două opțiuni diferite: resurse suplimentare atunci când apare o nevoie imediată și posibilitatea de a ajusta planul pentru lunile următoare dacă noul nivel de consum devine obișnuit.

Uneori ai nevoie doar de resurse suplimentare pentru câteva zile. Alteori, consumul îți arată că merită să îți ajustezi planul pentru lunile următoare.

Articol susținut de Orange