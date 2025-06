„Aici este vina exclusiv a alegătorilor”. Care sunt argumentele românilor care cred că, nu doar politicienii, ci și cetățenii sunt responsabili pentru deficitul bugetar excesiv

Mai mult de jumătate din cititorii newsletterului HotNews, „Rațiunea, înapoi”, care au răspuns până acum la întrebarea, „Credeți că au și cetățenii o parte din responsabilitate pentru deficitul excesiv al României?” au optat pentru varianta „Da, am mâncat și noi din pizza mare despre care vorbește Nicușor Dan”. Mai mult, unii dintre cei care au participat la sondaj ne-au și scris pentru a-și motiva opțiunile. Am selectat câteva dintre cele mai argumentate opinii exprimate de cititori și-i încurajăm și pe alții să se aboneze la newsletter pentru a putea să participe la sondaj și să ne împărtășească opiniile lor.

„O cultură fiscală sănătoasă nu pornește de sus în jos, ci exact invers: de la fiecare cetățean și fiecare firmă care refuză să mai „șmecherească sistemul”, scrie un cititor care se recomandă a fi antreprenor a două firme private.

„Politicienii au luat decizii dezastruoase, dar noi nu i-am tras niciodată de mânecă ferm”

„Societatea noastră nu are încă o masa critică de persoane care să se implice democratic între alegeri și nici una care să manifeste o autodisciplină a muncii bine făcute.

Idealurile larg răspândite sunt încă despre cum aș putea face cât mai mulți bani cu cât mai puțin efort, iar această mentalitate imatură și păguboasă consolidează și legitimează evaziunea, corupția, mediocritatea, lipsa de calitate și de valoare.

Da, politicienii au luat decizii dezastruoase și pe alocuri criminale, dar noi nu i-am tras niciodată de mânecă ferm, deci „Merge și așa”. Fără atitudinea și contribuția fiecăruia dintre noi această poziționare va continua.”

„Ar fi trebui să fie majorate doar pensiile care nu permiteau o existență decentă”

„Ar fi fost bine să fie majorate doar pensiile care nu permiteau o existență decentă vârstnicilor. Despre sporurile indecente la salarii, orice comentarii sunt de-acum inutile…”

„Dacă vrem o țară stabilă economic, trebuie să fim parte din soluție, nu doar martori ai eșecului ”

„Cred că da, suntem și noi cetățenii responsabili într-o anumită măsură pentru felul în care arată România fiscală astăzi. Nu doar prin pasivitate, ci și prin deciziile și micile „compromisuri” pe care le facem zi de zi: când închidem ochii la evaziune, când acceptăm pomeni electorale, când votăm cu buzunarul și nu cu rațiunea.

Vorbesc ca antreprenor care administrează două firme private, cu o cifră de afaceri cumulată de aproximativ 300.000 euro anual. În familia noastră, am tratat mereu statul ca pe un partener contractual, nu ca pe un adversar. De aceea, ne-am plătit datoriile fiscale cât de repede s-a putut în medie în 48 de ore de la emiterea OP-urilor de către contabilitate. Nu pentru că „ne e frică de Fisc”, ci pentru că așa e normal într-o economie funcțională.

Cred că dacă toți cei care desfășoară activitate economică ar fi la fel de responsabili, nu doar fiscal, dar și civic, ar fi mult mai atenți la clasa politică și la ceea ce acceptă de la ea. Poate n-ar ajunge să fie „reprezentați” de promisiuni fără acoperire economică, de pomeni electorale sau de un sistem fiscal dezechilibrat. Problema este că tolerăm asta.

Tolerăm abuzul, impostura, dezechilibrul, neuitând că fiecare stat își are conducătorii pe care îi merită. Și da, de multe ori acceptăm să „mâncăm o pizza mai mare decât plătim”, cum spunea plastic președintele – dar nu pentru că ne e foame, ci pentru că ni se pare că „las’ că merge și-așa”.

Adevărul este că responsabilitatea nu poate fi doar la guvern sau la parlament. Este și în mâinile noastre, prin felul în care alegem, plătim, ne comportăm ca membri ai unei economii. O cultură fiscală sănătoasă nu pornește de sus în jos, ci exact invers: de la fiecare cetățean și fiecare firmă care refuză să mai „șmecherească” sistemul.

Dacă vrem o țară stabilă economic, trebuie să fim parte din soluție, nu doar martori ai eșecului. ”

„Accept că și politicienii pot face greșeli, dar ar trebui măcar să se retragă și să-și recunoască vina”

„Răspunsul este nuanțat evident, dar arunc vina mai mult asupra politicienilor. De acord ca noi trebuie să fim mai bine informați și mai responsabili atunci când mergem la vot. Nu am votat cu vreun partid care a fost la guvernare la ultimele alegeri, dar știu oameni care au votat pentru „pensii mai mari”, pentru „ca să guverneze și alții” (este vorba despre PSD), de teama răului mai mare. Aici este exclusiv vina alegătorilor.

Însă, noi nu avem o vedere de ansamblu asupra finanțelor din țară, nu suntem experți și nici nu avem suficient timp să ne informam. Sunt convinsă că mulți cetățeni au prea multe probleme personale ca sa se mai poată concentra pe altele. Politicienii sunt puși acolo ca să servească poporul, să fie experți în domenii necesare guvernării și să ia măsuri ca să ne fie bine nouă. Accept că și politicienii pot face greșeli și e normal, dar ar trebui măcar să se retragă și să-și recunoască vina. Când mulți dintre politicieni sunt la furat e cam greu să facă asta. De aceea, consider că ei sunt principalii vinovați și ar trebui trași la răspundere cumva, daca nu chiar penal.”

„Am votat considerând că sunt oameni raționali, nu bezmetici”

„Sigur că se poate argumenta că noi îi votam și deci am avea o parte din vină. Totuși, când votezi o persoană/un partid care se apucă să facă alianțe cu cine n-ai vota niciodată, iar împreună se decid să se împrumute cu nesaț, nu mai e vina votantului. Am votat în considerarea că vor acționa în interesul statului, al tuturor, nu al unor grupuri de interese, am votat în considerarea ca sunt oameni raționali, nu bezmetici”

„Măririle de salarii la cadrele didactice s-au făcut de teama înghețării anului școlar”

„Ce rost a avut creșterea salariilor celor din Educație după greva generală din iunie, dacă nu erau precizate sursele de finanțare? Atunci, toată societatea s-a solidarizat cu cadrele didactice, iar măririle s-au făcut de teama înghețării anului școlar. Acum cine plătește distracția de atunci?”

„Noi suntem bucătarii care aducem pizza la masă”

„Păstrând metafora, noi suntem bucătarii care aduc pizza la masă. Muncesc pentru o firmă din afară, sunt plătit în Euro, îi schimb în lei, aduc valută în țară. Soția idem, muncește pentru o fabrică de materiale de construcții.

La grădinița privată plătim, la spital ne ducem tot la privat și plătim. Muncim și în weekend dacă e nevoie de noi.

Mereu mergem la cursuri și dăm mereu examene și certificări. Avem economii și contribuim și la pilonul III, căci nu vrem să fim povară pentru copil la bătrânețe. Avem salarii pe curat, plătim așa de 20 de ani.

Ce vină avem când alții s-au îngrășat cu pizza?”

„Feliile de pizza nu au fost niciodată egale”

„Am mâncat și noi din pizza, dar feliile nu au fost niciodată egale. Politicienii și grupurile de interese din spatele lor au devorat aproape toata pizza”.