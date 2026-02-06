„Aici Radio Europa Liberă”. Istoria radioului care le-a oferit românilor o alternativă la propaganda comunistă / Revenită în 2018 ca site, Europa Liberă se închide acum definitiv în România

„Aici, Radio Europa Liberă“ s-a auzit pentru prima dată în România la 4 iulie 1950. Semnalul radio era urmat de o melodie a lui George Enescu „Rapsodia Română“. Radioul a devenit în timp una dintre cele mai cunoscute și mai influente surse occidentale de informare pentru europenii aflați în spatele Cortinei de Fier, inclusiv pentru milioane de români.

Europa Liberă, site-ul succesor postului de radio istoric, se va închide în România în 31 martie, la opt ani de când revenise în țara noastră, potrivit Pagina de Media. Decizia vine la un an după ce preşedintele american Donald Trump a suspendat finanţarea pentru Radio Europa Liberă/Radio Liberty în martie 2025. Europa Liberă s-a închis deja în Ungaria și urmează să se închidă și în Bulgaria în același timp cu România.

Recepționat și în România comunistă, postul de radio care avea pe atunci sediul la Munchen era principala sursă alternativă de informare pentru milioane de români, într-o perioadă în care regimul permitea doar două ore de televiziune pe zi, iar programul oficial era dominat de propagandă.

În anii `80, Radio Europa Liberă era ascultat săptămânal de 10 milioane de români, după cum a declarat Liviu Tofan, jurnalist al postului în perioada 1973-1994, la lansarea volumului „Ne-au ținut în viață. Radio Europa Liberă 1970-1990”, în 2022, la Salonul Internaţional de Carte Bookfest.

Prima publicație care a relatat despre Revoluția Română

Radio Europa Liberă a jucat un rol esențial în informarea populației care trăia în regimurile comuniste din Europa și a relatat despre toate revoluțiile care s-au produs în spatele Cortinei de Fier. Pentru români a fost prima „portavoce” a Revoluției din 1989, cel mai important eveniment pe care l-a abordat vreodată serviciul românesc al postului.

Presa de stat, singura sursă de informare din România acelor ani, nu a relatat despre evenimentele care începuseră la Timișoara în 16 decembrie 1989 și care aveau să culmineze cu înlăturarea regimului Ceaușescu.

Primele informații despre situația de la Timișoara au fost transmise de Europa Liberă, în 17 decembrie.

„E un început în tot sfârșitul”, afirma jurnalistul Neculai Constantin Munteanu, în deschiderea emisiunii din 18 decembrie. În 9 ianuarie 1990, el a fost primul jurnalist de la Europa Liberă care a venit la București.

Întrucât România încă era o țară închisă, informațiile care veneau de la Timișoara erau greu de verificat, a spus N.C. Munteanu într-un interviu din 2023, la 34 de ani de când relata despre Revoluția Română, la radio, de la Munchen.

„Agențiile de știri relatau tot timpul, dar nicio știre nu era confirmată de vreo oficialitate dintr-o țară sau alta. Și, din cauza asta, în primele trei-patru zile, noi am oscilat atunci când am dat știrile despre ce se întâmplă la Timișoara – am vorbit despre un mort sau doi. Au fost și agenții care vorbeau de sute și unele chiar de mii, pe care noi nu le-am luat în seamă”, a povestit fostul jurnalist.

Revenită în 2018, Europa Liberă se închide la final de martie

În România, postul de radio a fost recepționat până în anul 2008. S-a închis la un an de când România a aderat la Uniunea Europeană. Site-ul succesor a revenit în țara noastră în 2018, pe fondul creșterii fenomenului de dezinformare.

Europa Liberă, care la ora actuală are aproximativ 20 de angajați, se va închide oficial în România pe 31 martie, după opt ani, potrivit publicației Pagina de Media. Preşedintele american Donald Trump a suspendat finanţarea pentru Radio Europa Liberă/Radio Liberty în martie 2025.