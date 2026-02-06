Avertisment al unui comisar european: „Criza locativă din Europa impune acțiuni la toate nivelurile”

Prețurile locuințelor au crescut cu peste 60% în întreaga Europă, în ultimul deceniu, în timp ce chiriile s-au scumpit cu aproximativ 20%. Există și un cost uman: aproape 17% dintre europeni trăiesc în spații supraaglomerate, iar în jur de un milion de persoane nu au o locuință. Nu este o simplă disfuncționalitate a pieței, ci este o urgență socială, avertizează comisarul european pentru Energie și Locuințe, Dan Jorgensen, într-un op-ed trimis HotNews.

Criza locuințelor nu se poate rezolva numai la Bruxelles. Lucrând însă împreună la toate nivelurile de guvernare, putem să-i punem capăt.

„De prea multe ori, oamenii se confruntă cu lipsa de adăpost pentru că nimeni nu intervine la timp”

În fiecare zi, în întreaga Europă, milioane de persoane se întorc acasă de la muncă, de la școală sau de la studiu și găsesc siguranță, căldură și stabilitate. Dar, pentru prea mulți oameni, dincolo de ușă se află incertitudine, supraaglomerare, igrasie sau pur și simplu nimic.

În ultimul deceniu, prețurile locuințelor au crescut cu peste 60% în întreaga Europă, în timp ce chiriile s-au scumpit cu aproximativ 20%. Există și un cost uman: aproape 17% dintre europeni trăiesc în spații supraaglomerate, iar aproape unul din zece nu își poate permite să își încălzească locuința. În jur de un milion de persoane nu au niciun fel de locuință. Aceasta nu este o simplă disfuncționalitate a pieței. Este o urgență socială.

Familiile sunt obligate să aleagă între chirie și încălzire. Tinerilor li se taie accesul la piețele imobiliare încă dinainte de a-și începe viața adultă. Lucrători esențiali pentru comunitățile noastre – profesori, asistenți medicali, ofițeri de poliție – sunt obligați să trăiască departe de locurile lor de muncă. De prea multe ori, oamenii se confruntă cu lipsa de adăpost pentru că nimeni nu intervine la timp. Nu putem accepta acest lucru în Europa. Și nici nu o vom face.

„Investițiile trebuie să fie în slujba oamenilor, nu a speculanților”

Acesta este motivul pentru care, în decembrie 2025, am prezentat primul Plan european privind locuințele la prețuri accesibile. Acest plan este un apel la acțiune adresat guvernelor, investitorilor, industriei și comunităților de a acționa acum și de a acționa împreună.

Politica în domeniul locuințelor rămâne în primul rând responsabilitatea autorităților naționale și locale. Însă Europa nu mai stă pe margine. UE se alătură efortului cu mai multă putere de tracțiune, coordonare și amploare. Mai întâi, trebuie să investim – și să investim rapid.

Am relaxat normele privind ajutoarele de stat, pentru ca investițiile publice în locuințe la prețuri accesibile să se poată face acum, nu peste ani de zile. Peste 43 de miliarde de euro sunt deja mobilizate la nivelul UE și se vor aloca și mai multe fonduri. Împreună cu Banca Europeană de Investiții și cu băncile naționale de promovare, lansăm o platformă paneuropeană de investiții pentru a pune la dispoziție capital public și privat destinat locuințelor sustenabile și la prețuri accesibile, cazărilor pentru studenți și persoanelor lipsite de adăpost.

Însă investițiile trebuie să fie în slujba oamenilor, nu a speculanților.

Europa are nevoie de investitori responsabili care să construiască locuințe de calitate la prețuri echitabile. Nu are nevoie de cei care doar profită de pe urma penuriei. De aceea, vom analiza situația speculațiilor imobiliare în întreaga Europă și vom acționa acolo unde piețele nu funcționează. Vom promova modele de investiții care acordă prioritate oamenilor și nu câștigurilor pe termen scurt.

„Numai construcția de locuințe nu va rezolva criza”

În același timp, trebuie să construim mai mult și mai inteligent.

Europa dispune de lucrători, de materiale și de know-how. Acum ne trebuie viteză și coordonare. Printr-o strategie europeană pentru construcția de locuințe, vom ajuta la deplasarea lucrătorilor calificați și a resurselor acolo unde este cea mai mare nevoie de ele, la armonizarea standardelor, la reducerea birocrației și la extinderea soluțiilor inovatoare în materie de construcție și renovare. Însă numai construcția de locuințe nu va rezolva criza.

În timp ce prea multe persoane nu au o locuință, prea multe locuințe existente sunt goale. Aproximativ 20% din fondul locativ al Europei este vacant. Acest lucru este inacceptabil. Solicităm autorităților naționale și locale să acționeze, iar Europa le va sprijini să renoveze, să reorienteze și să readucă în folosință locuințele goale.

De asemenea, trebuie să protejăm comunitățile aflate sub presiune. Oamenii nu trebuie să fie forțați să își părăsească orașele și cartierele. De aceea, vom reglementa închirierile pe termen scurt, oferind autorităților instrumentele necesare pentru a acționa acolo unde stresul locativ este cel mai mare, fără a interzice turismul responsabil. Trebuie să punem oamenii pe primul loc.

„Liderii din întreaga Europă trebuie să intre în acțiune. Nu doar prin declarații”

Facem apel la statele membre să își intensifice eforturile de combatere a lipsei de adăpost și să acorde prioritate accesului tinerilor și studenților la locuințe. Europa va sprijini aceste eforturi cu finanțare și sprijin specific, dar este esențial să se dea dovadă de leadership la toate nivelurile.

Acest plan va avea succes numai dacă alegem unitatea în detrimentul fragmentării și acțiunea în locul amânării. De aceea am creat Alianța europeană pentru locuințe și organizăm anul acesta un summit european privind locuințele.

Liderii din întreaga Europă trebuie să intre în acțiune. Nu doar prin declarații, ci și prin decizii. Criza locuințelor nu este de nerezolvat. Ea este rezultatul unor alegeri și poate fi soluționată tot prin alegeri.

Suntem în fața unei oportunități pe care nu ne putem permite să o ratăm. Acesta trebuie să fie momentul în care începem cu adevărat să colaborăm în Europa: să le dăm speranță tinerilor noștri, să ajutăm familiile care muncesc, să le oferim tuturor o casă.