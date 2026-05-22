Aidan Gillen din „Game of Thrones” și „Peaky Blinders”  vine la TIFF.25

Filme în premieră, invitați internaționali și evenimente speciale: ediția aniversară TIFF promite zece zile în care Cluj-Napoca redevine punctul de întâlnire al cinefililor.

Printre invitații ediției se numără actorul irlandez Aidan Gillen, cunoscut publicului pentru rolul lui Petyr „Littlefinger” Baelish din Game of Thrones. Actorul a mai apărut în seriale-cult precum The Wire, Peaky Blinders sau Mayor of Kingstown, iar la TIFF.25 va face parte și din juriul competiției oficiale.

TIFF înseamnă mult mai mult decât proiecții de filme. Festivalul aduce la Cluj-Napoca și Notte Morricone, unul dintre cele mai spectaculoase evenimente din programul acestei ediții. Performance-ul realizat de compania italiană Aterballetto, sub semnătura coregrafului Marcos Morau, transformă muzica lui Ennio Morricone într-un show coregrafic amplu, cu 16 dansatori pe scenă. Spectacolul este gândit ca un omagiu contemporan dedicat unuia dintre cei mai influenți compozitori din istoria cinematografiei.

Deschiderea oficială a festivalului va avea loc pe 12 iunie, în Piața Unirii din Cluj-Napoca, cu premiera națională a filmului 3 zile în septembrie, noua producție regizată de Tudor Giurgiu, selecționată la Rotterdam International Film Festival. Seara va include și un moment special dedicat Nadiei Comăneci, într-un an simbolic: se împlinesc 50 de ani de la primul 10 perfect din istoria gimnasticii. Publicul va putea vedea în exclusivitate primele imagini din NADIA, documentarul aflat în lucru despre viața și cariera fostei gimnaste, realizat de Tudor Giurgiu, Cristian Pascariu și Tudor D. Popescu.

Programul complet TIFF.25 include peste 200 de filme, concerte, expoziții și evenimente speciale organizate în mai multe spații din Cluj-Napoca.

