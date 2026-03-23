AIE discută despre noi eliberări de stocuri de petrol din cauza războiului din Iran. „Să calmăm piețele”

Agenția Internațională pentru Energie discută cu guvernele din Asia și Europa privind eliberarea unor cantități suplimentare de petrol din rezerve „dacă va fi necesar” din cauza conflictului din Iran, a anunțat luni directorul executiv al AIE, Fatih Birol, citat de Reuters.

„Dacă va fi necesar, desigur, vom face acest lucru. Vom analiza situația, vom evalua piețele și vom discuta cu țările membre”, a declarat Birol la Clubul Național de Presă din Canberra.

Țările membre ale AIE au convenit pe 11 martie să elibereze o cantitate record de 400 de milioane de barili de petrol din rezervele strategice pe fondul creșterii prețurilor globale la țiței. Reducerea a reprezentat 20% din stocurile totale.

Nu ar exista un nivel specific al prețului țițeiului care să declanșeze o altă eliberare, a spus Birol.

„O eliberare de stocuri va contribui la calmarea piețelor, dar asta nu este soluția. Va ajuta doar la atenuarea efectelor negative asupra economiei”, a spus Fatih Birol.

Cea mai gravă criză energetică din ultimele decenii

În același timp, șeful AIE a atenționat că lumea s-ar putea confrunta cu „cea mai gravă criză energetică din ultimele decenii” din cauza războiului din Orientul Mijlociu. El a descris criza ca fiind mai gravă decât cele două șocuri petroliere din anii 1970, precum și decât impactul războiului dintre Rusia și Ucraina asupra gazelor, luate împreună.

„Până în prezent, am pierdut 11 milioane de barili pe zi, mai mult decât cele două crize majore ale petrolului la un loc. La acea vreme, în fiecare dintre acele crize, lumea a pierdut aproximativ cinci milioane de barili pe zi, deci, adunându-le pe amândouă, 10 milioane de barili pe zi”, a spus Boirol, referindu-se la crizele din anii 1970.

„Cea mai importantă soluție la această problemă este deschiderea Strâmtorii Hormuz”, a spus el.