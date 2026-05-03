AIEA, alertată cu privire la un atac cu dronă la un laborator de control al radiațiilor de la centrala Zaporojie. Primele detalii

Agenția Internaționațională pentru Energie Atomică (AIEA) a fost informată, duminică, că un laborator de la centrala nucleară Zaporojie din Ucraina, care se află sub control rusesc, a fost vizat de un atac cu dronă, potrivit Reuters.

AIEA a precizat că este vorba despre un laborator de control al radiațiilor.

Nu au fost raportate victime în urma atacului, iar deocamdată nu se știe dacă atacul a avariat laboratorul, care se află în afara perimetrului centralei nucleare, a spus AIEA, citată de Agerpres.

Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a anunțat că o echipă a agenției, aflată la fața locului, a solicitat acces la laborator. Oficialul a reiterat că orice atac în apropierea obiectivelor nucleare poate reprezenta un risc pentru siguranța nucleară.

Valuri de atacuri cu drone

Evenimentul de la centrala Zaporojie vine pe fondul unor schimburi intense de atacuri cu drone între forțele ucrainene și cele ruse.

Atacurile cu drone rusești au ucis trei persoane, duminică, în Ucraina, în special în regiunea portuară Odesa din sudul țării, iar o persoană a murit în apropiere de Moscova în urma unor lovituri ucrainene, potrivit autorităților din ambele țări, au scris AFP și Reuters.

Kievul a lovit la rândul său ținte din Rusia, asigurând că vizează obiective militare, dar și infrastructura energetică, pentru a reduce posibilitatea ca Moscova să-și finanțeze efortul de război.

Forțele ucrainene au lovit inclusiv portul Primorsk de la Marea Baltică, considerat una dintre principalele porți de export ale Rusiei, cu o capacitate de a gestiona 1 milion de barili de petrol pe zi, potrivit Reuters.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, pe Telegram, că în valul de atacuri au fost lovite și un tanc petrolier din port, o navă de rachete din clasa Karakurt și o barcă de patrulare. El susține că infrastructura terminalului petrolier a suferit pagube semnificative.