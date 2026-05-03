Ucraina a atacat un port major al Rusiei, cu rol crucial în exporturile de petrol. Kremlinul vehiculează noi creșteri de prețuri

Forțele ucrainene au lansat un val de atacuri cu drone asupra Rusiei, duminică, lovind și declanșând un incendiu în portul Primorsk de la Marea Baltică, considerat una dintre principalele porți de export ale țării, cu o capacitate de a gestiona 1 milion de barili de petrol pe zi, potrivit Reuters.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, pe Telegram, că în valul de atacuri au fost lovite și un tanc petrolier din port, o navă de rachete din clasa Karakurt și o barcă de patrulare. El susține că infrastructura terminalului petrolier a suferit pagube semnificative.

„Fiecare rezultat de acest gen limitează și mai mult potențialul de război al Rusiei”, a subliniat liderul ucrainean.

Alexander Drozdenko, guvernatorul regiunii nord-vestice în care se află și portul, susține că pe parcursul nopții au fost doborâte peste 60 de drone. Incendiul de la Primorsk, a spus acesta, a fost stins rapid și nu există scurgeri de petrol în urma atacului.

Portul Primorsk a fost lovit de mai multe ori în ultimele luni, pe fondul impasul din negocierile mediate de Statele Unite.

Tot duminică, Zelenski anunțase că forțele ucrainene au lovit două tancuri petroliere din flota fantomă a Rusiei, la intrarea în portul rusesc Novorossiisk de la Marea Neagră.

„Aceste tancuri petroliere au fost folosite în mod activ pentru transportul petrolului – nu mai sunt”, a afirmat președintele ucrainean pe Telegram. „Capacitățile de rază lungă ale Ucrainei vor continua să fie dezvoltate în mod cuprinzător – pe mare, în aer și pe uscat”, a adăugat el.

Reacția Kremlinului

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, susține că prețurile globale ale petrolului riscă să crească și mai mult dacă Ucraina va continua să atace infrastructura rusească din sector.

„Dacă volume suplimentare din petrolul nostru sunt retrase de pe piață, prețurile vor crește și mai mult față de nivelurile actuale, care sunt deja de peste 120 de dolari pe baril”, a spus Peskov. „Asta ar însemna că, chiar și cu volume de export mai mici, companiile noastre ar câștiga mai mulți bani, iar statul ar primi mai multe venituri”, a explicat oficialul rus.