Noaptea în care Ucraina a lansat mai multe drone decât Rusia. Victime după atacurile din ambele tabere

Momentul în care o dronă ucraineană atacă un petrolier din „flota fantomă” a Rusiei. Video: Volodimir Zelenski

Atacurile cu drone rusești au ucis trei persoane, duminică, în Ucraina, în special în regiunea portuară Odesa din sudul țării, iar o persoană a murit în apropiere de Moscova în urma unor lovituri ucrainene, potrivit autorităților din ambele țări, transmit AFP și Reuters.

În luna aprilie, Rusia a țintit Ucraina cu un număr record de atacuri cu drone de lungă distanță, în timp ce negocierile pentru a pune capăt conflictului declanșat de invazia rusă din februarie 2022 sunt în impas.

Kievul lovește, de asemenea, ținte din Rusia, asigurând că vizează obiective militare, dar și infrastructura energetică, pentru a reduce posibilitatea ca Moscova să-și finanțeze efortul de război.

Nou atac asupra orașului Odesa

Atacurile rusești din regiunea Odesa, care găzduiește importante infrastructuri portuare, au ucis două persoane, printre care un șofer de camion, a anunțat guvernatorul regional Oleg Kiper pe rețelele de socializare.

„Dronele inamice au lovit trei clădiri rezidențiale, iar alte două au fost avariate. De asemenea, au fost avariate instalații și echipamente portuare”, a precizat el.

Atacurile rusești asupra regiunii de frontieră Herson, din sudul Ucrainei, au provocat, de asemenea, un mort, potrivit autorităților locale.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, Rusia a lansat 268 de drone și o rachetă balistică, potrivit forțelor aeriene ucrainene.

Dronele ucrainene au vizat mai multe regiuni din Rusia

Ministerul rus al Apărării a anunțat, la rândul său, duminică dimineață că a doborât în timpul nopții 334 de drone ucrainene, un număr deosebit de mare.

Sistemele de apărare antiaeriană au interceptat drone ucrainene în cincisprezece regiuni, unele dintre ele aflate la mare distanță de front, inclusiv în jurul celor două orașe cele mai populate, Moscova și Sankt Petersburg, precum și în peninsula ucraineană anexată, Crimeea.

Un atac cu drone ucrainene a ucis un bărbat de 77 de ani în regiunea Moscovei, a declarat guvernatorul regional.

Atacul ucrainean a fost deosebit de intens, cu 59 de drone doborâte, potrivit guvernatorului local, în regiunea Leningrad, a cărei capitală este Sankt Petersburg, unde se află porturi cruciale pentru comerțul prin Marea Baltică. Nu au fost raportate victime imediate în această regiune.

Petroliere rusești, lovite de drone, anunță Zelenski

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că două nave din „flota fantomă” a Rusiei, care permit Moscovei să-și exporte petrolul ocolind sancțiunile occidentale, au fost lovite în largul portului Novorossiisk, la Marea Neagră.

El a publicat imagini alb-negru, filmate cu ajutorul camerei de vedere nocturnă, care arată o dronă navală apropiindu-se de unul dintre petroliere. Liderul ucrainean nu a oferit informații cu privire la amploarea pagubelor.

În timp ce eforturile diplomatice sunt în impas pentru a rezolva cel mai sângeros conflict din Europa de la al Doilea Război Mondial, Moscova a propus un armistițiu pe 9 mai, ziua în care Rusia sărbătorește victoria sovietică asupra Germaniei naziste. Kievul a declarat că analizează această propunere.