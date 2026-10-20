Airbnb introduce o asigurare pentru vreme ploioasă pentru utilizatori din Europa

Airbnb introduce o asigurarea opțională suplimentară, disponibilă deocamdată în 10 țări europene, pentru compensarea călătorilor ale căror sejururi sunt afectate de zile de ploaie, relatează Euronews.

„Ploaia poate arunca o umbră peste o călătorie pe care oaspeții au așteptat-o cu nerăbdare, dar nu ar trebui să o definească”, a declarat Justin Brouse, directorul Airbnb pentru parteneriate strategice.

„Suntem încântați să colaborăm cu Chubb pentru a introduce protecția împotriva vremii nefavorabile, astfel încât oaspeții să poată recupera o parte din valoarea cheltuielilor atunci când plouă, petrecând mai puțin timp ocupându-se de neplăcerile cauzate de vreme și mai mult timp bucurându-se de călătorie”, a adăugat acesta.

Chubb este o companie internațională de asigurări, una dintre cele mai mari din lume, care oferă polițe atât persoanelor fizice, cât și companiilor

Deocamdată doar utilizatorii Airbnb care locuiesc în Austria, Danemarca, Franța, Germania, Italia, Irlanda, Olanda, Polonia, Spania sau Suedia vor avea opțiunea de a adăuga protecția împotriva vremii nefavorabile atunci când fac o rezervare.

Polița acoperă atât călătoriile interne, cât și pe cele internaționale, deși nu este disponibilă pentru călătoriile în toate țările.

Cum funcționează polița de asigurare oferită de Airbnb pentru vreme rea

Asigurarea subscrisă de Chubb va oferi o plată zilnică cuprinsă între 50 și 1.000 de euro dacă, în locația Airbnb în care este efectuată cazarea se înregistrează precipitații de cel puțin 1,5 mm într-o oră, în intervalul 08:00–20:00, pentru numărul minim de ore specificat în polița de asigurare.

Numărul de ore necesare și valoarea despăgubirii vor varia de la o țară la alta. Nu vor fi acoperite deplasările făcute de clienți în afara localității în care este efectuată rezervarea de pe Airbnb, iar perioada maximă pentru care se va putea încheia asigurarea este de 30 de zile.

De asemenea, polița va trebui cumpărată cu cel puțin 7 zile înainte de începerea sejurului.

Monitorizarea precipitațiilor se va face automat, folosind date din surse precum NASA, Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu (ECMWF) și Administrația Națională Oceanică și Atmosferică a SUA. Airbnb afirmă că acest lucru garantează că despăgubirile vor fi plătite automat, fără ca utilizatorii platformei să fie nevoiți să trimită ei înșiși dovezi privind nivelul precipitațiilor.

WeatherPromise, o companie înființată în 2022, oferă de asemenea asigurări care oferă despăgubiri în cazul în care plouă în timpul sejurului.

Funcționând pe un principiu similar, polița va plăti automat despăgubirea dacă precipitațiile depășesc cantitatea specificată și convenită în prealabil cu clientul.

Cei care doresc să folosească serviciul trebuie să introducă adresa hotelului la care vor fi cazați, datele călătoriei și suma asigurată, adică valoarea costului călătoriei.

FOTO articol: Madrabothair | Dreamstime.com.