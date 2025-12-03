Airbus va inspecta sute de avioane din cauza unor „probleme de calitate” / Același tip de aeronave a avut nevoie de actualizări de urgență

Airbus, cel mai mare producător european de avioane, a confirmat că un număr nespecificat de aeronave ale sale vor fi supuse inspecțiilor după ce a fost identificată o „problemă de calitate” la panourile metalice utilizate la unele dintre aeronavele sale, potrivit BBC.

Problema, care, potrivit companiei, afectează un „număr limitat” de avioane din familia A320 survine la câteva zile după ce mii de avioane de același tip au fost reținute la sol pentru o actualizare urgentă de software.

Producătorul european a declarat marți că adoptă o „abordare conservatoare”, verificând toate avioanele care ar putea fi afectate.

Până la 600 de avioane vor trebui verificate, dar nu se așteaptă ca toate să aibă panouri defecte care necesită reparații, a declarat purtătorul de cuvânt al Airbus pentru BBC. „Sursa problemei a fost identificată și remediată, iar toate panourile produse acum sunt conforme cu toate cerințele”, a mai spus el.

„Problema de calitate se află în partea din față a aeronavei, unde, în unele cazuri, s-a constatat că panourile erau prea groase sau prea subțiri. Această problemă de calitate nu afectează siguranța zborului aeronavei în cauză. Doar inspecțiile vor determina unde o aeronavă poate avea panouri cu probleme de calitate și măsurile adecvate care trebuie luate”, a adăugat reprezentantul Airbus.

Numărul de avioane care au necesitat inspecții pentru probleme de calitate include 168 de avioane care sunt deja în serviciu, a raportat Reuters miercuri. Nu se știe cât timp ar putea dura reparațiile.

Reacția unora dintre companiile aeriene vizate

BBC a contactat marile companii aeriene care utilizează A320, inclusiv British Airways, American Airlines și Lufthansa, pentru a obține comentarii.

Korean Air a declarat pentru BBC într-un comunicat că așteaptă mai multe informații de la Airbus pentru a stabili dacă vreunul dintre avioanele sale este afectat.

Delta a declarat că echipele sale au finalizat lucrările necesare și că nu a existat niciun efect asupra operațiunilor. „Aceasta se aplică unei mici părți din flota noastră de avioane Airbus A320. Mai precis, mai puțin de 50 de avioane A321neo”, a declarat compania aeriană într-un comunicat.

Grupul Lufthansa, ale cărui companii aeriene includ SWISS, ITA Airways și Eurowings, a declarat că a fost „informat în mod activ” cu privire la necesitatea inspecțiilor panourilor de către Airbus, care afectează 11 aeronave livrate recent grupului.

„Lufthansa va efectua imediat inspecția recomandată și este în strânsă legătură cu producătorul”, a declarat compania pentru BBC. „Dorim să subliniem că siguranța aeronavelor este garantată în permanență și că nu există efecte operaționale”, a mai transmis compania.

Acţiunile Airbus au scăzut puternic

La începutul acestei săptămâni, mii de avioane Airbus au fost reținute la sol pentru o actualizare de software, după ce s-a descoperit că radiațiile solare intense pot interfera cu computerele de control al zborului de la bord.

Această problemă a fost descoperită după ce un avion care călătorea între SUA și Mexic a pierdut brusc altitudine ca urmare a vulnerabilității, rănind 15 persoane.

Peste 6.000 de avioane Airbus au avut nevoie de actualizări de urgență ale computerelor, într-una dintre cele mai mari intervenții din istoria industriei aviatice.

Aceasta a dus la perturbări la nivel global și la anularea zborurilor în ultimul weekend din noiembrie, o perioadă aglomerată a anului pentru călătorii, în special în SUA, unde a coincis cu Ziua Recunoștinței.

Acțiunile Airbus au scăzut cu peste 6,5% în ultimele cinci zile.

Sursa foto: Dreamstime.com